Fanáticos, academias y grupos de baile publican coreografías de "Dai Dai" para llegar al Mundial

El tema "Dai Dai", la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, es interpretado por la colombiana Shakira y el cantante nigeriano Burna Boy. ( FUENTE EXTERNA )

La fiebre por "Dai Dai" ya ha comenzado a sentirse en las redes sociales. Desde niños bailarines en África hasta creadores de contenido y academias de danza en distintas partes del mundo, miles de personas están respondiendo al llamado de Shakira para sumarse a la coreografía oficial de la canción del Mundial FIFA 2026.

La artista colombiana lanzó una convocatoria internacional invitando a su "manada", así como a grupos artísticos, academias y comunidades culturales, a compartir videos bailando el tema en plataformas digitales. La iniciativa busca celebrar la diversidad y la pasión por el fútbol a través de la música y el movimiento.

Mientras crece la expectativa por el esperado show de medio tiempo de la final del Mundial, también aumentan las publicaciones de fanáticos soñando con ser parte de ese gran escenario junto a Shakira.

De Africa al Reino Unido

Entre los videos que ya circulan destacan los del creador de contenido inglés ItsAdamLyons, así como agrupaciones infantiles africanas como Smash Talent Kids Africa y Wakiso Dance Kids, cuyos bailes llenos de energía se han vuelto virales, sin dejar pasar los ágiles pasos de los Gardiner Brothers, dos irlandeses radicados en EE. UU.

También se sumó la bailarina y coreógrafa canadiense radicada en Los Ángeles Enola Bedard, reconocida por colaborar anteriormente con Jennifer Lopez.

La convocatoria ha convertido "Dai Dai" en mucho más que una canción oficial. En apenas días, el tema comenzó a generar una ola de videos, retos y coreografías espontáneas que conectan distintas culturas bajo una misma emoción colectiva.

Además del entusiasmo por el Mundial, muchos seguidores también esperan que algunos de estos grupos virales puedan finalmente compartir escenario con la barranquillera durante el espectáculo de cierre de la Copa del Mundo.

Con esta iniciativa, Shakira vuelve a demostrar su capacidad para transformar la música en un fenómeno global participativo, donde el público no solo escucha o baila, sino que también sueña con formar parte del show.