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Isabel Pantoja
Isabel Pantoja

Isabel Pantoja sobre RD: "El descanso más feliz de mi vida"

Tras dar inicio a su gira "50 Aniversario" en Altos de Chavón, la reconocida artista española Isabel Pantoja habló del significado tan especial que ha tenido para ella regresar a la República Dominicana.

  • Braylin Paredes - Facebook
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Isabel Pantoja sobre RD: El descanso más feliz de mi vida
Isabel Pantoja. (FUENTE EXTERNA)

"Estoy feliz de estar, por primera vez, en este maravilloso lugar como es Casa de Campo y como es Altos de Chavón", expresó la cantante visiblemente emocionada.

Pantoja, quien tenía 13 años sin presentarse en suelo dominicano, manifestó su alegría por estar aquí. 

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Infografía
Isabel Pantoja durante su presentación en Altos de Chavón (BRAYLIN PAREDES)

"Los días que me he quedado aquí han sido para mí el descanso más bonito y más feliz que he tenido en casi toda mi vida", agregó la artista.

Además, aprovechó para agradecer a los propietarios del complejo turístico por atenciones recibidas.

Una noche sinfónica e inolvidable

El concierto dio inicio a las 9:15 de la noche de este sábado y, desde su salida al escenario, el público se puso de pie para ovacionar a la tonadillera.

  • Para esta velada, la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, dirigida por el maestro Amaury Sánchez, dotará al repertorio de una sonoridad que solo lo sinfónico puede ofrecer.
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Isabel Pantoja durante su presentación en Altos de Chavón
Isabel Pantoja durante su presentación en Altos de Chavón (BRAYLIN PAREDES)
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Isabel Pantoja durante su presentación en Altos de Chavón
Isabel Pantoja durante su presentación en Altos de Chavón (BRAYLIN PAREDES)

    Un público compuesto por dominicanos y extranjeros se ha puesto de pie en varias ocasiones para rendir tributo a una exitosa carrera de 50 años.

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    Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Es un periodista apasionado por el mundo digital y ha ejercido la profesión en varios medios del país.