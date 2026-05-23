Isabel Pantoja sobre RD: "El descanso más feliz de mi vida"
Tras dar inicio a su gira "50 Aniversario" en Altos de Chavón, la reconocida artista española Isabel Pantoja habló del significado tan especial que ha tenido para ella regresar a la República Dominicana.
"Estoy feliz de estar, por primera vez, en este maravilloso lugar como es Casa de Campo y como es Altos de Chavón", expresó la cantante visiblemente emocionada.
Pantoja, quien tenía 13 años sin presentarse en suelo dominicano, manifestó su alegría por estar aquí.
"Los días que me he quedado aquí han sido para mí el descanso más bonito y más feliz que he tenido en casi toda mi vida", agregó la artista.
Además, aprovechó para agradecer a los propietarios del complejo turístico por atenciones recibidas.
Una noche sinfónica e inolvidable
El concierto dio inicio a las 9:15 de la noche de este sábado y, desde su salida al escenario, el público se puso de pie para ovacionar a la tonadillera.
- Para esta velada, la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, dirigida por el maestro Amaury Sánchez, dotará al repertorio de una sonoridad que solo lo sinfónico puede ofrecer.
Un público compuesto por dominicanos y extranjeros se ha puesto de pie en varias ocasiones para rendir tributo a una exitosa carrera de 50 años.