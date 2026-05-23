Isabel Pantoja sobre RD: "El descanso más feliz de mi vida"

"Estoy feliz de estar, por primera vez, en este maravilloso lugar como es Casa de Campo y como es Altos de Chavón", expresó la cantante visiblemente emocionada.

Pantoja, quien tenía 13 años sin presentarse en suelo dominicano, manifestó su alegría por estar aquí.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/24/41a75e4b-cefb-4df0-ab53-a94b9a63e792-b148bc8f.jpg Isabel Pantoja durante su presentación en Altos de Chavón (BRAYLIN PAREDES)

"Los días que me he quedado aquí han sido para mí el descanso más bonito y más feliz que he tenido en casi toda mi vida", agregó la artista.

Además, aprovechó para agradecer a los propietarios del complejo turístico por atenciones recibidas.

Una noche sinfónica e inolvidable

El concierto dio inicio a las 9:15 de la noche de este sábado y, desde su salida al escenario, el público se puso de pie para ovacionar a la tonadillera.

Para esta velada, la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, dirigida por el maestro Amaury Sánchez, dotará al repertorio de una sonoridad que solo lo sinfónico puede ofrecer.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/24/bf546394-5a64-48cf-a98e-cfd30f044153-4b58cc77.jpg Isabel Pantoja durante su presentación en Altos de Chavón (BRAYLIN PAREDES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/24/273a9597-bb4d-486a-a8ae-353182c2f78a-8dbf9bfa.jpg Isabel Pantoja durante su presentación en Altos de Chavón (BRAYLIN PAREDES) ‹ >

Un público compuesto por dominicanos y extranjeros se ha puesto de pie en varias ocasiones para rendir tributo a una exitosa carrera de 50 años.