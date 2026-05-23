Kany García anuncia su primer concierto en un estadio y logra sold out en RD

La artista puertorriqueña Kany García, sorprendió a sus seguidores al anunciar que, por primera vez en su trayectoria artística, se presentará en un estadio. A través de una vídeo publicado en su cuenta de Instagram, la intérprete expresó con gran emoción este importante paso en su carrera musical.

"Por primera vez en mi carrera se me da hacer mi primer estadio. ¿Y saben dónde? Pues en Dominicana, donde tenía que ser", expresó la cantante.

Kany aprovechó para agradecer a sus fanáticos dominicanos por lograr el sold out, de su concierto, correspondiente a su gira "Puertas Abiertas", que se llevará a cabo el próximo sábado 30 de mayo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Durante una reciente entrevista concedida a Diario Libre, la artista habló sobre su más reciente producción discográfica, "Puerta Abierta", donde promete una mirada radicalmente distinta sobre la creación artística: hacer música sin esperar resultado ni imponerle presión al arte.

La cantante también fue enfática al hablar sobre el papel que juegan las expectativas en esta nueva etapa de su carrera, asegurando que ocupa un espacio cada vez más reducido.

"Aquí pasa el que quiere"

El título del álbum "Puerta Abierta" no es casual. Según explicó la propia artista, representa toda una declaración de principios. "Puerta Abierta" no es casual. Es, en palabras de la propia artista, una declaración de principios.

"Hoy en día es raro tener la puerta abierta... siempre hay desconfianza. Para mí era una connotación de: aquí pasa el que quiera, aquí todo está dicho, aquí hay confianza".

A propósito de lo que define como un sueño cumplido, Kany también habló de su colaboración con Juan Luis Guerra en el tema "Amor bonito", destacándolo como uno de los momentos más conmovedores del Álbum.

La artista señaló que, más que un logro profesional, trabajar junto al reconocido músico dominicano representó la materialización de una admiración que la ha acompañado desde su infancia.

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