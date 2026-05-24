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Isabel Pantoja
Isabel Pantoja

Altos de Chavón cae bajo el hechizo de Isabel Pantoja y su copla sinfónica

Durante dos horas y 11 minutos, y a través de 21 canciones, la intérprete desató un torbellino de emociones que recorrió cinco décadas de trayectoria artística

  • Braylin Paredes - Facebook
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Altos de Chavón cae bajo el hechizo de Isabel Pantoja y su copla sinfónica
Isabel Pantoja desató un torbellino de emociones en su concierto en Altos de Chavón, que recorrió cinco décadas de trayectoria artística. (FUENTE EXTERNA)

La artista española Isabel Pantoja hechizó la noche del sábado en el anfiteatro de Altos de Chavón. Los cientos de fanáticos que ocuparon gran parte de las piedras del emblemático escenario, bajo un cielo estrellado y una luna cómplice, fueron testigos del embrujo de la cantante. 

Durante dos horas y 11 minutos, y a través de 21 canciones, la intérprete desató un torbellino de emociones que recorrió cinco décadas de trayectoria artística.

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No solo evocó momentos de su vida y carrera, sino también recuerdos y sentimientos de un público que acudió a disfrutar de su gira por sus "50 años" de historia en los escenarios

Tras 13 años sin pisar suelo dominicano, el público demostró que sigue fiel a la cantante.

Desde los más jóvenes hasta los de mayor edad cantaron, lloraron y se abrazaron en una atmósfera cargada de nostalgia, amor y admiración.

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Isabel Pantoja y el maestro Amaury sánchez. 
Isabel Pantoja y el maestro Amaury sánchez. (FUENTE EXTERNA)
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La dirección artística fue del maestro español Carlos Checa.
La dirección artística fue del maestro español Carlos Checa. (FUENTE EXTERNA)

    Con los arreglos sinfónicos de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, y la batuta de Amaury Sánchez, acompañada por una banda de seis músicos y un pianista, la velada alcanzó momentos de gran emotividad bajo la dirección artística del maestro español Carlos Checa.

    Inicio de la velada mágica

    A las 9:15 de la noche, quince minutos después de la hora pautada para el inicio del espectáculo, apareció en escena la "tonadillera", recibida con una ovación de pie por parte del público. 

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    Fue una de las cinco veces en que los asistentes se levantaron de sus asientos durante la presentación.

    Luego, Pantoja interpretó "Del olvido no me acuerdo", seguida de "Buenos días tristeza", "No discutamos", "Abrázame muy fuerte", "Hazme tuya una vez más", "Nada", "Dímelo" y "Hasta que se apague el sol", canciones que despertaron la nostalgia y los recuerdos que permanecen en el corazón a pesar del paso del tiempo.

    "El descanso más feliz de mi vida"

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    "Estoy feliz de estar, por primera vez, en este maravilloso lugar como es Casa de Campo y Altos de Chavón", fueron las primeras palabras de Isabel Pantoja al dirigirse al público.

    Y agregó: "Los días que me he quedado aquí han sido para mí el descanso más bonito y más feliz que he tenido en casi toda mi vida".

    Además la artista española aprovechó la ocasión para agradecer las atenciones recibidas por parte de los propietarios del complejo turístico, destacando la hospitalidad y el cariño con que fue acogida durante su estadía en el país.

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    Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Es un periodista apasionado por el mundo digital y ha ejercido la profesión en varios medios del país.