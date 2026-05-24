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Popi Guerra
Popi Guerra

VIDEO | Popi Guerra canta en vivo por primera vez y emociona a su padre, Juan Luis Guerra

La hija de Juan Luis Guerra se presentó por primera vez en vivo durante un exclusivo evento de la firma, rodeada de arte, música y figuras cercanas de la industria

    Entre joyas, arte contemporáneo y una atmósfera inspirada en la energía urbana de Nueva York, Tiffany & Co. convirtió el Museo de Arte Moderno de Santo Domingo en el escenario perfecto para una noche cargada de creatividad y emociones.

    La firma reunió a invitados especiales para celebrar su icónica colección HardWear con un exclusivo cóctel íntimo que mezcló moda, música y expresión artística, en la que además todos presenciaron el regreso a las pasarelas de la diseñadora dominicana Oriett Domenech

    Una colección que estuvo magistralmente acompañada por las emblemáticas joyas HardWear de Tiffany & Co., logrando una narrativa visual sumamente elegante y poderosa.

    Claro que uno de los momentos más comentados de la velada fue la participación de Popi Guerra, quien presentó una instalación artística inspirada en el universo creativo de la marca y, además, sorprendió con su debut oficial como cantante.

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      La joven artista subió al escenario por primera vez frente a familiares, amigos y figuras vinculadas al entretenimiento, en una presentación que definió como "inolvidable". Con evidente emoción, Popi compartió posteriormente en redes sociales lo especial que fue conectar con el público a través de sus canciones.

      "Canté en vivo por primera vez y me enamoré", escribió luego de la presentación, agradeciendo también a su equipo de trabajo, músicos y seres queridos por acompañarla en este nuevo capítulo.

      El orgullo de Juan Luis Guerra

      El debut musical de Popi también provocó una reacción inmediata de su padre, Juan Luis Guerra, quien no ocultó la emoción al verla sobre el escenario.

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      "Feliz de ver a mi muchachita linda en un escenario", expresó el artista dominicano en sus redes sociales, donde además agradeció la presencia de Juanes y Karen Martínez, conocida como "Chechi", quienes estuvieron entre los invitados de la noche.

      La presentación contó con la dirección musical y guitarra de Emmanuel Silverio, junto a Erick Meneses en la percusión y Xiomara Mirón en el bajo. También participaron Daniela Carlson y Lill Taveras en los coros, mientras Erick Roque asumió la dirección escénica y Joel Berrido estuvo a cargo del sonido.

      "Ahora es que tamo' empezando"

      Lejos de tratarse de una experiencia aislada, Popi dejó claro que este debut representa apenas el comienzo de su camino dentro de la música.

      • "Qué noche tan cool, y ahora es que tamo' empezando", escribió emocionada tras concluir la presentación.

      Con una mezcla de sensibilidad artística, cercanía y frescura, la joven parece dar sus primeros pasos en la escena musical rodeada del respaldo de su familia y de una industria que ya empieza a seguirle la pista.

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