Zhamira Zambrano conquistó el corazón dominicano en primer concierto en el país

Zhamira conquistó el corazón dominicano en primer concierto en el país. ( FUENTE EXTERNA )

Los fanáticos dominicanos disfrutaron de una noche inolvidable con la presentación de la cantante venezolana Zhamira Zambrano y su esperado tour “Curita para el Corazón”, en un concierto, producido por We Entertainment, donde la emoción, el romanticismo y la cercanía con el público fueron los protagonistas.

Desde el inicio del concierto, el cual fue un sold out total en su primera vez en la República Dominicana, los fanáticos corearon cada canción, creando una noche cargada de emoción. El público femenino, especialmente, lloró, cantó y conectó profundamente con cada interpretación de la artista.

Durante el show, Zhamira interpretó éxitos como “Curita para el Corazón”, “Lista de espera”, “A la mitad”, “Mil preguntas”, “Estrellita”, “Canela”, “7 vidas”, y “Desvelo” interpretada junto a Kenny.

Asimismo, formaron parte del repertorio “Cómo fue”, “Quisiera ella” interpretada junto a fanática del público y su amiga e influencer Jess Judith; “Creo en ti” (acústico), “Hermoso momento” (acústico), “Como se olvida”, “No me quiero ir” y “Salto de fe”.

Su invitado

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/24/1000000037-ffb6423d.jpg El urbano Jay Wheeler, esposo de la cantante, subió al escenario para acompañarla en la interpretación de “Díselo”.

Dos momentos especiales de la noche fue la entrada a escenario de Jay Wheeler, esposo de la cantante, quien subió al escenario para acompañarla en la interpretación de “Díselo”, “Otra vez” y “Extrañándote”, desatando la euforia de los asistentes.

También lo fue la presencia de su hija Aiunni a quien sostuvo en brazos para interpretar “Bienvenida”, regalando un momento conmovedor y provocando lágrimas entre muchos.

La artista también sorprendió al público dominicano interpretando “Burbujas de Amor”, de Juan Luis Guerra, canción que confesó haber aprendido especialmente antes de subir al escenario como homenaje a República Dominicana.

Durante la presentación, Zhamira interactuó constantemente con sus seguidores, leyendo mensajes, compartiendo con fans en el escenario y siendo parte de una emotiva pedida de matrimonio.

Con este concierto, la artista reafirmó la conexión especial que mantiene con el público dominicano y el crecimiento de su carrera en Latinoamérica.