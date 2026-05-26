Lenny Kravitz celebra sus 62 años convertido en un ícono del rock que parece no envejecer

Lenny Kravitz cumple 62 años; el rapero continúa desafiando el paso del tiempo dentro y fuera de los escenarios. ( FUENTE EXTERNA )

A sus 62 años, Lenny Kravitz continúa siendo una de las figuras más influyentes y admiradas del rock internacional. Con más de tres décadas de carrera, el artista mantiene intacta su capacidad para reinventarse, conservando además una imagen física y una energía que siguen generando admiración entre sus seguidores.

El intérprete de "Fly Away" ha construido una identidad artística única fusionando rock, soul, funk, blues y psicodelia, elementos que lo convirtieron en referencia obligada de la música contemporánea.

Ganador de cuatro premios Grammy consecutivos entre 1999 y 2002 en la categoría "Best Male Rock Vocal Performance", Kravitz ha vendido más de 40 millones de discos alrededor del mundo y continúa siendo una figura vigente dentro de la industria.

En los últimos años, además de su legado musical, el cantante también ha llamado la atención por el notable estado físico que mantiene a sus 62 años. Su figura atlética, la energía que despliega sobre el escenario y su estilo personal suelen convertirse en tema de conversación en redes sociales y medios de entretenimiento.

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El artista sostiene una rutina disciplinada que incluye ejercicios funcionales, pesas, boxeo y entrenamientos al aire libre, especialmente en las Bahamas, donde reside gran parte del año. A esto se suma una alimentación basada en vegetales, frutas, jugos naturales y hábitos saludables que, según ha explicado, forman parte de su equilibrio físico y mental.

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Más de una década sin sexo

Sin embargo, uno de los aspectos más comentados de su vida personal surgió en 2024, cuando reveló en una entrevista con The Guardian que ha mantenido un celibato estricto durante casi una década.

Kravitz explicó que tomó esa decisión de manera consciente para evitar caer en patrones de promiscuidad y repetir conductas que marcaron la relación de sus padres.

El músico confesó que, tras su divorcio de la actriz Lisa Bonet en 1991, comenzó a tener múltiples relaciones ocasionales, hasta darse cuenta de que estaba reproduciendo comportamientos similares a los de su padre, Sy Kravitz, quien le fue infiel a su madre, la actriz Roxie Roker.

Según expresó, el celibato se convirtió para él en una disciplina espiritual y emocional, una forma de no dejarse llevar únicamente por el deseo físico y enfocarse en encontrar una conexión auténtica y profunda con una futura pareja.

Más allá de la música, Kravitz también desarrolló una sólida carrera como actor con participaciones en producciones como The Hunger Games, además de consolidarse como referente de moda y diseño gracias a su estética elegante y rebelde.

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En el ámbito familiar, mantiene una cercana relación con su hija, la actriz Zoë Kravitz, considerada una de las figuras más destacadas de Hollywood en la actualidad.

Hoy, Lenny Kravitz continúa demostrando que su vigencia no depende únicamente de la nostalgia musical, sino de una combinación de disciplina, autenticidad y evolución personal que lo mantiene como uno de los grandes íconos del entretenimiento mundial.

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