Los "Ghetto Kids" de Uganda esperan ansiosos bailar con Shakira en el Mundial

Los Ghetto Kids de Uganda durante su presentación en el programa America's Got Talent. ( FUENTE EXTERNA )

Los Ghetto Kids, un grupo de danza ugandés formado por niños de la calle, esperan entusiasmados su actuación junto a la superestrella colombiana Shakira, que los invitó a bailar en el espectáculo del Mundial de fútbol de Norteamérica 2026.

Shakira anunció la semana pasada en Instagram que los niños ugandeses eran su primera elección para acompañarla en el espectáculo del descanso de la final del Mundial, que se celebrará el 19 de julio en Estados Unidos.

Como era de esperar, esto ha desatado una enorme emoción entre los Ghetto Kids, una ONG que comenzó en la capital ugandesa, Kampala, utilizando la danza y las artes escénicas para ayudar a niños abandonados y huérfanos.

"Estamos impacientes por mostrar al mundo quiénes somos", dijo a la AFP una de las jóvenes artistas, Busingye Josephine Daniella, de ocho años.

El grupo había respondido a un llamado de Shakira para que los fans enviaran videos de baile para el nuevo himno del Mundial, y sus divertidas y enérgicas propuestas se hicieron virales.

Popularidad

Los niños ya se había ganado un público internacional con sus contagiosas actuaciones, que empezaron como videos grabados en las calles de Kampala, e incluso consiguieron un lugar en el programa de televisión America's Got Talent.

Pero el Mundial, seguido por más de mil millones de personas en todo el mundo, es otro nivel de fama.

"Nos sentimos muy emocionados de actuar con Shakira", dijo Daniella.

"Salir del país... y presentarnos en uno de los escenarios más grandes... se siente bien y trae muchas oportunidades", añadió Ssegirinyi Madwanah, de 16 años.

Kavuma Dauda, fundador de la ONG y antiguo niño de la calle, dijo que esperaba que la atención los ayude a recaudar fondos para un centro de rehabilitación y educación.

"Tenemos ese gran sueño... Es una oportunidad enorme para los Ghetto Kids, para mí, para los niños", afirmó.

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