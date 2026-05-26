Fallece en Miami el reguetonero cubano El Dizzy tras ser atropellado

Muere el reguetonero cubano El Dizzy; en la imagen de archivo se le ve posar frente a la cámara. ( FUENTE EXTERNA )

El reguetonero cubano El Dizzy, cuyo nombre real era Abraham Fernández, falleció tras ser atropellado en la ciudad de Miami, en un hecho que las autoridades investigan como un caso de atropello con fuga.

De acuerdo con informaciones difundidas por allegados a la familia y medios locales, el accidente ocurrió el pasado sábado en Miami Beach, a pocas cuadras de la residencia del artista.

Según el portal CiberCuba, Fernández caminaba hacia su lugar de trabajo alrededor de las siete de la mañana, pese a encontrarse en su día libre, cuando fue impactado por un vehículo en la vía pública.

Tras el accidente, equipos de emergencia trasladaron al cantante al Jackson Trauma Center, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Una campaña de recaudación de fondos creada en la plataforma GoFundMe señala que el conductor responsable abandonó la escena tras el impacto.

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El padre del artista, Jorge Fernández, acudió al centro hospitalario para realizar el reconocimiento del cuerpo, mientras que la madre del intérprete, residente en España, no ha podido trasladarse a Estados Unidos debido a problemas relacionados con su documentación legal.

La campaña solidaria fue iniciada por Marta Lorenzo, cercana a la familia, con el objetivo de cubrir los gastos funerarios y otros costos derivados de la repentina muerte del cantante.

Hasta el momento, la recaudación supera los 16 mil dólares mediante aportes de cientos de donantes, mientras los organizadores mantienen una meta de 20 mil dólares.

El Departamento de Policía de Miami Beach mantiene abierta la investigación y trabaja en la revisión de cámaras de seguridad y la búsqueda de testigos que permitan identificar al conductor involucrado en el hecho.

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Las honras fúnebres de Abraham Fernández serán programadas una vez concluyan los procedimientos forenses y se definan los trámites familiares correspondientes.