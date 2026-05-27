Cristian Castro se vuelve tendencia al bailar el merengue "Tu eres ajena" de Eddy Herrera

Cristian Castro hizo la coreografía de "Tú eres ajena", éxito del dominicano Eddy Herrera. ( FUENTE EXTERNA )

El cantante mexicano Cristian Castro se unió a la tendencia de "Tu eres ajena", el éxito de Eddy Herrera que se volvió viral en Tik Tok 23 años después.

El "Gallito feliz", como se le conoce al intérprete mexicano, se contagió del ritmo del merengue junto a la modelo ecuatoriana Mara Topic y otros creadores, con el entusiasmo y la chispa que le caracteriza.

La publicación, compartida en TikTok, lo muestra bailando con los pasos del trend que hasta el mismo Eddy Herrera lo reposteó.

"Y sigue VIRAL este corte de uno de mis éxitos más grande "Tú eres ajena" Qué siga la cosa", escribió Herrera.

La exreina de belleza Mara Topic acompañó la publicación con el mensaje: "Cuando pones a bailar a Cristian Castro". En cuestión de horas llegó a cerca de un millón de visualizaciones.

Cristian Castro aparece vestido completamente de blanco y luce su pelo con mechones rubios, un look que ha repetido en varias apariciones recientes.

"Mi gente sigo disfrutando de sus creaciones. Pueden escuchar "Tú eres ajena 2.0" en todas las plataformas digitales. ¡Gracias por el apoyo!", continuó el merenguero.

En los últimos años, Cristian, hijo de la destacada actriz Verónica Castro e intérprete de éxitos como "Azul" y "Lloviendo estrellas" no deja de ser noticias por sus hilarantes declaraciones o apariciones poco convencionales en espacios de televisión.

Una de estas ha sido la frase: "No me gusta ser adulto, no me divirtió crecer tanto. Ser adulto no me divierte", popularizada en una entrevista con el presentador Dante Gebel hace unos años.

También le dijo que lo que más le gusta hacer en la vida es "nada".

"Me dedico a planear mi vida para no trabajar. De lo único que estoy preocupado en esta vida es de trabajar, porque no me gusta trabajar".

"Ajena" sigue vigente

La canción del merenguero Eddy Herrera salió oficialmente en 2001 y forma parte del álbum "Atrevido".

El tema incluso superó el impacto de "Pégame Tu Vicio". Gracias a esa producción, Eddy obtuvo gran proyección internacional y volvió a sonar fuerte en premios como los Latin Grammy Awards y Premio Lo Nuestro .

Además, suma más de 199 millones de reproducciones en Spotify .

. Es la canción más escuchada de Eddy Herrera en Spotify.