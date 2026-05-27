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Tony Almont
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Tony Almont presentará "SOLO" en un íntimo encuentro musical

Llevará a escena una noche cargada de sensibilidad, historias y canciones que han marcado generaciones

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    Tony Almont presentará "SOLO" en un íntimo encuentro musical
    Imagen de archivo de Tony Almont. (FUENTE EXTERNA)

     El reconocido cantautor dominicano Tony Almont ofrecerá un concierto especial titulado "SOLO" el próximo 29 de mayo en Bar Room de República Brewing, ubicado en Tiradentes 15, Naco, Santo Domingo.

    La propuesta promete una experiencia cercana y emocional, donde el artista conectará directamente con el público a través de un formato íntimo acompañado de su guitarra y su repertorio más personal.

    Con una trayectoria que lo ha consolidado como una de las voces más respetadas de la música alternativa y el rock dominicano, Tony Almont llevará a escena una noche cargada de sensibilidad, historias y canciones que han marcado generaciones.

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    • Las puertas abrirán a las 7:00 de la noche y el cover tendrá un costo de RD$1,000. Las boletas están disponibles a través de Tix.do.
    • El evento se realizará en el acogedor espacio de Bar Room República Brewing, escenario que se ha convertido en punto de encuentro para propuestas musicales exclusivas y de cercanía con el público.

    "SOLO" representa una oportunidad para disfrutar de Tony Almont desde una faceta más íntima y auténtica, para vivir cada canción de tú a tú.

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