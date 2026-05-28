Artistas dominicanos se unen en conciertos para homenajear a las madres en el sur

El cantautor Wason Braobán durante su participación en el concierto "Que vivan las madres. ( SUMINISTRADA )

La plataforma artística y solidaria "Que vivan las madres, madre te quiero" convirtió varias provincias del sur del país en escenarios de celebración popular durante una serie de conciertos dedicados a las madres dominicanas.

Las actividades reunieron a miles de personas en Las Matas de Farfán, San Juan de la Maguana, Canoa de Barahona y San José de Ocoa, con presentaciones de reconocidos artistas nacionales, entrega de regalos y un ambiente marcado por la música y la participación familiar.

El productor Luis Medrano destacó que el proyecto ha sido posible gracias al respaldo del presidente Luis Abinader, a quien atribuyó el impulso de la iniciativa cultural y comunitaria.

"Es su visión y respaldo a esta plataforma cultural, musical y solidaria lo que ha permitido regalar este gran homenaje cargado de estrellas, premios y mucha solidaridad a todas las familias de la región", expresó Medrano.

Bonny Cepeda, Wason y Steffany encendieron al público

La jornada inició en Las Matas de Farfán con presentaciones de Bonny Cepeda, Michel "El Buenón" y Crazy Design, acompañados por la animación de Michael Miguel Holguín.

Posteriormente, la plataforma llegó a San Juan de la Maguana, donde una multitud se concentró en el Arco del Triunfo para disfrutar de las actuaciones de Steffany Constanza y Wason Brazobán.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando el alcalde Lenin de la Rosa subió al escenario junto a Wason y participó interpretando canciones frente al público.

Steffany Constanza también recibió una ovación por parte de los asistentes gracias a su repertorio de merengues románticos, mientras que Crazy Design sorprendió con una participación especial junto a Wason Brazobán.

Canoa y Ocoa también vibraron con la música

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/whatsapp-image-2026-05-27-at-40247-pm-78dad2a1.jpeg La cantante Stefany Constanza en escena.

La plataforma artística continuó en Canoa de Barahona, donde las calles se llenaron de personas para disfrutar de los conciertos y las actividades organizadas para las madres.

En esa localidad, Steffany Constanza y Crazy Design lograron conectar con el público, que mantuvo una constante interacción con los artistas durante toda la noche.

El recorrido concluyó en San José de Ocoa, donde cientos de personas desafiaron la llovizna para participar de la celebración.

La actividad coincidió además con la inauguración del nuevo acueducto de la provincia, una obra esperada durante décadas por los residentes de la comunidad.

En Ocoa participaron Jandy Ventura y El Legado, Bonny Cepeda y Bulin 47, quienes pusieron a bailar a los asistentes con sus respectivos repertorios.

La euforia aumentó cuando el senador Aneudy Ortiz Sajiun subió al escenario para interpretar junto a Bonny Cepeda el tema "Una Fotografía".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/whatsapp-image-2026-05-27-at-40248-pm-1-3e739455.jpeg Parte del público

Conciertos y ayudas para las madres

Durante cada jornada también se realizaron rifas y entregas de electrodomésticos y regalos para las madres asistentes, como parte del componente social de la plataforma.

Los organizadores señalaron que el objetivo principal de la iniciativa es llevar entretenimiento y apoyo comunitario a diferentes localidades del país durante el mes de mayo.

El proyecto cuenta con el respaldo de Banreservas, AYB Electromuebles, Wind Telecom, RDVIAL y el Ministerio de Turismo.

La producción general está a cargo de Luis Medrano y un equipo de profesionales del entretenimiento popular especializado en eventos multitudinarios.