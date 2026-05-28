Los congos de Villa Mella llevan su espiritualidad al Centro Cultural Banreservas

La Cofradía de los Congos del Espíritu Santo de Villa Mella, enclavada en Mata de los Indios, ha sido reconocida por la UNESCO. ( ESTARLIN ROSA/ DIARIO LIBRE )

El Centro Cultural Banreservas conmemoró el 25 aniversario de la proclamación de la Cofradía de los Congos del Espíritu Santo de Villa Mella como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, con una jornada dedicada a resaltar una de las expresiones culturales y espirituales más emblemáticas de la República Dominicana.

En el patio del centro ubicado en la Ciudad Colonial que simula una 'enrramá', la Cofradía de los Congos del Espíritu Santo de Villa Mella le tocaron a sus santos, combinando la espiritualidad y el sincretismo.

La velada escenificó un ambiente marcado por el fervor popular y la herencia ancestral donde se escuchaban entre toques de congos y las voces fuertes, coreadas y suplicantes de las cantadoras vestidas de blanco con pañuelos en la cabeza.

"Espíritu Santo eee", "oooeee", "Ay ombee, yo que me voy", "Ay, toda Villa Mella, ya llegó la hora" o la movida "La vieja me dio café" salían en medio de la interpretación mientras los demás bailaban moviendo pies, brazos y caderas con pequeños saltos y vueltas de izquierda a derecha.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/f960f5d0-138a-4c71-bfb6-6aeb2bf93a4d-9267cf92.jpg Maracas, congos y su mayor poder: la voz. Esta cofradía mantiene la tradición. (ESTARLIN ROSA/ DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/4357f64f-781f-4112-8103-2c4e7f9fb7fc-54c71b44.jpg El público que asistió a la presentación de los Congos de Villa Mella. (ESTARLIN ROSA) ‹ >

Los congos llenaron el aforo de baile, música y ron. Con maracas , palos y su mayor poder: la voz , esta cofradía mantiene la tradición que se remonta al siglo XVI.

Estas expresiones musicales forman parte de antiguos rituales vinculados a los difuntos, presentes en ceremonias como los nueve días, el cabo de año y los siete años, considerada la última celebración funeraria dentro de la tradición.

Los reyes de la Cofradía

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/76dd088d-3f49-4830-b211-9be75814ec1f-2819aaf3.jpg Clara de Paula Minier, reina de la Cofradía. (ESTARLIN ROSA/ DIARIO LIBRE)

La actividad contó con la presencia del rey Nando Brazobán, el capitán Enrique Martínez y el presidente de la Fundación de la Cofradía, William Minier.

Clara de Paula Minier y Bienvenido Armando Brazobán son los reyes de la Cofradía de los Congos del Espíritu Santo de Villa Mella. Cada uno sostenía a una paloma de color rosado sobre una madera.

Clara explicó que los congos interpretados forman parte de rituales funerarios y celebraciones espirituales dedicadas al Espíritu Santo, patrono de la Cofradía.

"Esa es la primera canción que siempre cantamos. El Espíritu Santo se apareció a nuestros antepasados en una mata, en forma de paloma aleteando, y les indicó dónde quería su iglesia", relató.

Su fallecido abuelo, Sixto Minier, era capitán de la Cofradía, una figura clave del último siglo. Ella representa la cuarta reina de esta tradición, la más joven de las que han ocupado este rol, y tienen esta función "hasta el día de su muerte".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/fb4b145e-3334-4117-9c9d-f9400dcde60a-fa0ea737.jpg La actividad reunió a seguidores de esta tradición. (FOTO: ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/f7012dec-e9f8-400c-b7f6-560757070122-0eb13073.jpg ‹ >

Sobre Enerolisa Núñez, la "Reina de la salve", dice que fue una pérdida dolorosa, porque era querida por la comunidad y el mundo entero. "La música no se termina. Tampoco se olvida el que se muere. Se olvida el que no lo recordamos. Ella siempre estará viva en nuestra mente".

Proyección de documental

Como parte de la agenda conmemorativa organizada por el Centro Cultural Banreservas, también se realizó la proyección del documental "Kacimiro", dirigido por Boynayel Mota, dentro del V Ciclo de Cine Dominicano impulsado por la institución.

Mijaíl Peralta, gerente de Cultura del Banco de Reservas, explicó que al finalizar la función se desarrolló un cinefórum con la participación del director y de portadores de tradición vinculados al proyecto audiovisual, en un espacio de diálogo sobre la preservación de las manifestaciones culturales dominicanas.

El cineasta Boynayel Mota destacó que los Congos del Espíritu Santo interpretan 21 cantos que, según la tradición, fueron otorgados por el Espíritu Santo, razón por la que realizan su celebración.

La película documental "Kacimiro" fue exhibida en Fine Arts y reconocida como Mejor Documental, además de permanecer durante tres semanas en cartelera de Caribbean Cinemas.

"Kacimiro" retrata la vida de Kacimiro Minier, excapitán de la tradición de los Congos de Villa Mella y maestro artesano de los instrumentos musicales utilizados en esta manifestación cultural. A través de su historia, el documental explora los saberes transmitidos de generación en generación y la riqueza de una cotidianidad donde la celebración de la vida y el tránsito hacia la muerte se entrelazan profundamente.

La cinta recoge escenas auténticas de la vida comunitaria, acciones y diálogos de miembros de Mata de los Indios, resultado de varios años de investigación y exploración fílmica realizados por Boynayel Mota, uno de los principales gestores culturales vinculados a esa comunidad.

Las jornadas celebradas los días 21 y 22 de mayo estuvieron dedicadas a la memoria de la destacada cantora dominicana Enerolisa Núñez, reconocida exponente de la salve, nacida en Mata de los Indios, Villa Mella, en 1952 y fallecida en febrero de 2026.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/404f1bd0-da88-4582-9957-10d8745b9872-e0219b82.jpg El sociólogo Dagoberto Tejada. (ESTARLIN ROSA/ DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/00da5b09-983a-4555-a4e7-5f7260c3492c-1ce52011.jpg ‹ >

A la actividad también asistieron el sociólogo Dagoberto Tejeda, el fotógrafo Mariano Hernández y el músico Riccie Oriach.

Importancia cultural

La Cofradía de los Congos del Espíritu Santo de Villa Mella, enclavada en Mata de los Indios, fue proclamada por la UNESCO en 2001 como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad e inscrita posteriormente, en 2008, en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Sus orígenes se remontan al siglo XVI y se distingue por la singularidad de su música, sus danzas y sus festividades populares, elementos que han contribuido a preservar una tradición de profundo valor histórico, espiritual y cultural para la República Dominicana.

El Centro Cultural Banreservas ha impulsado diversas iniciativas, como exposiciones, ciclos de cine y espacios de diálogo, con el propósito de promover la difusión de la cultura nacional y fortalecer la identidad dominicana.