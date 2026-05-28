Jorge Drexler regresa a Santo Domingo con su nuevo tour "Tacará"

El multipremiado músico, compositor y cantante uruguayo Jorge Drexler volverá a reencontrarse con el público dominicano como parte de su nueva gira internacional "Tacará", un espectáculo que marca una nueva etapa creativa en la carrera de una de las voces más influyentes de la música iberoamericana contemporánea.

El artista ofrecerá dos conciertos en la República Dominicana los días 14 y 15 de febrero de 2027 en el Teatro Nacional Eduardo Brito, en una cita que promete una experiencia íntima, emotiva y musicalmente inolvidable para sus seguidores.

Con esta gira, Drexler presenta su más reciente álbum "Taracá", publicado en marzo de 2026, una producción en la que conecta con las raíces del candombe uruguayo acompañado de la sensibilidad poética y experimental que ha definido su trayectoria artística.

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El concierto en Santo Domingo formará parte del recorrido internacional que llevará al artista por importantes escenarios de América Latina y Europa, acompañado por siete músicos en escena y una propuesta completamente renovada que combina las canciones de su nuevo disco con los temas más emblemáticos de su repertorio.

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Con más de tres décadas de carrera, quince discos de estudio y reconocimientos como un Premio Oscar, múltiples Latin Grammy y un Premio Goya, Drexler se ha consolidado como un referente musical capaz de tender puentes entre la música, la poesía y la emoción humana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/whatsapp-image-2026-05-28-at-11109-pm-11c586fb.jpeg Jorge Drexler.

Las boletas estarán a la venta en www.uepatickets.com, Uepa Núñez de Cáceres y en CCN Servicios de Supermercados Nacional y Jumbo.