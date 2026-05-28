Lilly Goodman insta a "no perder el tiempo con distracciones" ante controversia con Juan Carlos

La artista cristiana Lilly Goodman reaccionó a los recientes acontecimientos que involucran al líder de Tercer Cielo, con quien colaboró. ( FUENTE EXTERNA )

La destacada intérprete de música cristiana Lilly Goodman recurrió este jueves a sus plataformas digitales para emitir un profundo mensaje de reflexión y prudencia ante la controversia que han protagonizado en los últimos días la cantante y el cantautor Juan Carlos Rodríguez.

"Mi prioridad número 1 en este momento es cuidar el testimonio del Evangelio de Jesucristo", así comenzó la declaración de la intérprete de "Al final" e n respuesta a los recientes acontecimientos que rodean a su homólogo y amigo cercano, Juan Carlos Rodríguez , integrante y líder del reconocido dúo Tercer Cielo. Goodman instó a su comunidad de seguidores a "no perder el tiempo con distracciones", priorizando el cuidado de los valores espirituales por encima del debate público.

"El Evangelio no se resume en canciones, en un escenario, en discos grabados, en fama alcanzada, en cuatro paredes de un templo, ni en sermones un domingo", manifestó la cantante en una publicación que generó de inmediato una ola de comentarios de respaldo por parte de la comunidad cristiana e internautas generales, quienes valoraron la madurez de su postura ante la crisis.

También señaló que "Dios no me escogió ni me levantó de una forma tan extraordinaria para que yo use la plataforma que él me prestó para empañar su Evangelio con chismes".

La artista expresó sentirse enfocada en lo que Dios le ha pedido hacer este año; "escuchando su voz y dependiendo completamente de su guia y sustento".

En su comunicado, no se refirió directamente a los comentarios del intérprete de "Creeré", con quien guardó una amistad durante años, y que afirmó que ella minimizó el papel que desempeñó en el inicio de su carrera artística.

A través de sus redes sociales, el compositor aseguró sentirse decepcionado porque, según afirmó, Goodman no lo menciona ni le da crédito por haber escrito y producido gran parte de los temas que la llevaron a consolidarse dentro de la música cristiana contemporánea.

Posterior a esto se armó una serie de respuesta de otros artistas, mientras Lilly colgaba en sus historias de Instagram versículos de la Biblia.

El pronunciamiento de la intérprete de "Si puedes creer" llega en un momento de gran atención sobre la industria de la música sacra, recordando que la coherencia de vida debe primar sobre el éxito comercial o artístico.

Lilly Goodman busca mitigar las tensiones en las redes sociales y desviar el enfoque hacia la empatía y la protección de la fe y finalizó agradeciendo a las personas por su cariño, por orar por ella "y creer en lo que Dios ha depositado en mí".