Sgacedom presenta informes de gestión y proyectos culturales durante asamblea anual

El merenguero Kinito Méndez, presidente de la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (Sgacedom), habla en el marco de la Asamblea General Ordinaria de Socios. ( FUENTE EXTERNA )

La Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (Sgacedom) celebró su Asamblea General Ordinaria de Socios 2026 en el Hotel Catalonia Santo Domingo, donde fueron presentados los informes financieros, administrativos y de gestión correspondientes al ejercicio 2025.

Durante la actividad, el presidente de la entidad, Kinito Méndez, señaló que el pasado año estuvo marcado por procesos de consolidación institucional y avances en distintas áreas vinculadas a la gestión colectiva de derechos de autor.

Méndez destacó los trabajos desarrollados junto a la Oficina Nacional de Derecho de Autor (Onda) para impulsar la implementación de la Copia Privada en República Dominicana, una medida orientada a establecer mecanismos de compensación para autores y compositores.

También informó sobre reuniones sostenidas con el presidente Luis Abinader y representantes de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo para avanzar en la aprobación del decreto relacionado con este tema.

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Durante la presentación de la memoria anual, el presidente de Sgacedom explicó que entre las acciones implementadas durante 2025 figuran la aplicación del reglamento de reparto basado en monitoreo radial y el envío mensual de reportes individualizados a los socios.

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La entidad también presentó proyectos culturales y de promoción autoral, entre ellos "De mi puño y letra", iniciativa en la que compositores interpretan sus propias canciones como parte del proyecto "Soberanía 4.0" del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).

En ese contexto, se informó sobre los trabajos para la producción del álbum "Sgacedom presenta: De mi puño y letra", integrado por versiones en bachata de canciones interpretadas por sus autores.

Asimismo, fueron anunciadas las producciones audiovisuales "Gigantes de las Letras", enfocada en autores dominicanos, y los concursos "Haciendo Merengue" y "Mi Cultura Típica", dirigidos a promover la creación musical en esos géneros.

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Como parte de la agenda, la firma BSG Consultores y Asociados presentó el informe de auditoría externa correspondiente al año 2025. También intervino el presidente del Comité de Vigilancia, Marcos Carreras , quien expuso el informe de gestión de ese organismo.

y Asociados presentó el externa correspondiente al año 2025. También intervino el presidente del Comité de Vigilancia, , quien expuso el informe de gestión de ese organismo. La asamblea concluyó con la participación de socios, directivos y representantes de la institución.

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