Vogue destaca debut de la joven artista Popi Guerra en evento de Tiffany & Co.

La joven intérprete Popi Guerra durante su actuación en el acto de Tiffany & Co. ( BABETO/ )

La revista Vogue Méxicoy Latinoamérica destacó la participación de Popi Guerra, hija del laureado artista dominicano Juan Luis Guerra, durante la exclusiva celebración de la colección Tiffany HardWear organizada por la reconocida firma de lujo Tiffany & Co. en el Museo de Arte Moderno de Santo Domingo.

La publicación internacional reseñó cómo la joven artista sorprendió a los invitados con una actuación cargada de seguridad, frescura y presencia escénica, pese a tratarse de su primera presentación en vivo frente al público.

El evento reunió a figuras del entretenimiento, la moda y el arte en una noche que combinó música, joyería y alta costura alrededor de una de las colecciones más emblemáticas de Tiffany & Co.

Popi Guerra captó la atención del público

Uno de los momentos más comentados de la noche fue precisamente la actuación de Popi Guerra, quien tomó el escenario tras el desfile y logró conectar rápidamente con los invitados.

La revista destacó que, aunque la joven confesó que se trataba de su debut en vivo, su desenvolvimiento escénico hizo difícil creer que era su primera experiencia frente a una audiencia.

Con una interpretación íntima y elegante, Popi llevó al público por un recorrido musical cargado de sensibilidad y presencia artística.

El cierre de su participación llegó con el tema "Las de la intuición", de Shakira, una interpretación que provocó entusiasmo entre los asistentes y especialmente entre las mujeres presentes en el evento.

Popi Guerra, quien se formó musicalmente en Berklee College of Music en Boston, Estados Unidos, está preparando su debut en el canto.

Una noche de lujo, moda y música

La velada inició con un cóctel privado antes de dar paso a un desfile en el que las piezas de Tiffany HardWear dialogaron con diseños de la creadora Oriett Domenech, en una propuesta visual enfocada en la fuerza femenina, la reinvención y la libertad.

Previo a la pasarela, los asistentes observaron un audiovisual dedicado a la mujer y a su capacidad de levantarse y transformarse incluso después de las adversidades, un mensaje que marcó el tono emocional de toda la noche.

Según reseñó Vogue, la combinación de música, vestuario y joyería convirtió el desfile en una experiencia más emocional que comercial, reforzando el concepto moderno y urbano de la colección HardWear.

La línea de Tiffany & Co., inspirada en un diseño de 1962 y en la energía de Nueva York, se caracteriza por sus eslabones industriales, siluetas contundentes y piezas que mezclan sofisticación con fuerza visual.

Tiffany & Co. apuesta por Santo Domingo

La celebración de Tiffany HardWear en República Dominicana también refleja el creciente interés de marcas internacionales de lujo por desarrollar experiencias exclusivas en Santo Domingo.

El Museo de Arte Moderno sirvió como escenario para una propuesta donde la moda, el diseño y la música funcionaron como un mismo lenguaje creativo.

Vogue resaltó además cómo la colección HardWear encontró en la capital dominicana un espacio ideal para transmitir conceptos ligados a la feminidad, la intuición, la fuerza y la transformación.

La presencia de figuras del entretenimiento y personalidades vinculadas a la moda reforzó el impacto social y mediático de la actividad, que rápidamente comenzó a generar comentarios en redes sociales y plataformas digitales.