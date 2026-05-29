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Kany García
Kany García

Kany García regresa a Santo Domingo por el Día de las Madres

Conciertos y tributos musicales llenarán de ritmo la agenda del fin de semana

  • Severo Rivera - Twitter
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Kany García regresa a Santo Domingo por el Día de las Madres
La cantautora puertorriqueña Kany García regresa este sábado al país con su gira “Puerta abierta tour 2026” en el Estadio Quisqueya.
(SUMINISTRADA)

Los conciertos dedicados al Día de las Madres marcarán la cartelera de entretenimiento en Santo Domingo con propuestas de balada, merengue, música instrumental y espectáculos bailables

La celebración a la reina de la casa moverá este fin de semana la agenda artística en la capital con varios conciertos y espectáculos que reúnen a figuras nacionales e internacionales en escenarios de gran convocatoria.

Entre las propuestas más esperadas figuran el regreso de la cantautora puertorriqueña Kany García al Estadio Quisqueya, el tributo de José Peña Suazo a José José en Hard Rock Café y la velada instrumental “Serenata a mamá” en el Teatro Lope de Vega.

Kany García

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Infografía

La cantante puertorriqueña regresará al país este sábado con un espectáculo en el Estadio Quisqueya como parte de su “Puerta abierta tour 2026”.

El concierto, producido por el empresario Gamal Haché, llega un día antes de la celebración del Día de las Madres y promete reunir a seguidores de distintas generaciones que han acompañado la carrera de la artista.

Ganadora de seis Latin Grammy, Kany aprovechará el escenario dominicano para interpretar todos sus éxitos y presentar parte de su nuevo material musical, incluyendo el sencillo Tierra mía, tema que sirve de antesala a su reciente álbum estrenado este 2026.

Dónde: Estadio Quisqueya. Fecha. 30 de mayo

Hora: 8:00 p.m. 

Boletas: UetpaTickets

Serenata a mamá

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Infografía

Otra de las actividades destacadas será “Serenata a Mamá”, una propuesta de la Fundación Spectrum Culturae y la Orquesta Hispaniola Philharmonic.

El espectáculo, pautado para las 8:30 de la noche, ofrecerá una experiencia “a la luz de las velas”, combinando música instrumental, ambientación romántica y un homenaje especial dedicado a las madres dominicanas.

Dónde: Teatro Lope de Vega

Fecha: 30 de mayo.

Hora: 8:30 p.m. 

Boletas. UepaTickets.

RELACIONADAS

José Peña Suazo

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El merenguero José Peña Suazo también formará parte de la cartelera artística con el conciertoJosé canta José”, programado para este sábado en Hard Rock Café Santo Domingo.

La propuesta musical estará dedicada a los grandes éxitos del legendario cantante mexicano José José y mostrará una faceta distinta del intérprete dominicano, conocido principalmente por su trayectoria en el merengue.

Dónde: Hard Rock Café SD. Hora: 9:00 p.m. 

Fecha: 30 de mayo

Boletas en UepaTickets.

La tripleta perfecta

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Infografía

La música tropical tomará el escenario del Teatro La Fiesta del Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel & Casino con el conciertoLa tripleta perfecta”, un espectáculo que reunirá a tres reconocidas figuras del entretenimiento latino: Charlie Aponte, Luis Vargas y Pochy Familia & La Coco Band.

Dónde: Teatro La Fiesta

Hora: 9: 00 p.m. 

Fecha: 30 de mayo

Boletas en Uepatickets.

Danny Daniel y King Clave

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Infografía

La agenda concluirá el domingo 31 de mayo con el conciertoEternamente Mamá”, protagonizado por Danny Daniel y King Clave en Hard Rock Café Santo Domingo.

El espectáculo reunirá clásicos de la balada romántica como Por el amor de una mujer, El vals de las mariposas, Los hombres no deben llorar y Mi corazón lloró, en una noche dedicada a las madres dominicanas. b

Dónde: Hard Rock Café. Fecha: 31 de mayo. Hora: 7: 00 p.m.  Boletas en Uepatickets.

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Periodista. Subeditor de Revista en Diario Libre. Presidente de la Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (Adopae).