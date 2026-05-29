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Kany García
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El Estadio Quisqueya se prepara para el concierto de Kany García en "Puerta Abierta Tour"

Los asistentes disfrutarán de un repertorio que incluye éxitos y nuevos lanzamientos de la artista

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    El Estadio Quisqueya se prepara para el concierto de Kany García en Puerta Abierta Tour
    El estadio Quisqueya se prepara para el concierto de Kany García en "Puerta Abierta Tour"

    La producción del concierto de la cantautora puertorriqueña Kany García informó que para mañana 30 de mayo se esperan unas 20 mil personas en "Puerta Abierta Tour 2026", que ratifican el éxito taquillero de este espectáculo.

    En un encuentro con la prensa, en el Estadio Quisqueya el productor Gamal Haché dijo que el éxito de taquilla no le sorprende, porque siempre apostó a que sería así.

    El evento, marcará el regreso de la multipremiada artista al país en una fecha especial, un día antes de la celebración del Día de las Madres.

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    Infografía
    El empresario artístico Gamal Haché.

    Repertorio y horario del evento

    • Durante la noche, los asistentes podrán disfrutar de un repertorio que incluirá grandes éxitos como "Hoy Ya Me Voy", "Para Siempre", "Alguien", "Confieso" y "Duele Menos", así como sus más recientes lanzamientos, entre ellos "Tierra Mía" y "La Mala Era Yo", tema que interpreta junto a la cantante mexicana Yuridia.
    • La producción informó, que a partir de las 6:00 de la tarde, las puertas estarán abierta al público y que el inicio del concierto está pautado para las 9:00 de la noche.
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