La Biggie estrena "Teteo" tras ganar visibilidad en la escena urbana estadounidense

La Biggie durante el rodaje de Teteo. ( FUENTE EXTERNA )

La rapera dominicana La Biggie presentó "Teteo", su nuevo sencillo producido por Chael, una propuesta que mezcla sonidos del Caribe con elementos de la cultura urbana estadounidense.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip (ver aquí) dirigido por Jessy Terrero y cuenta con el respaldo de Zeus Music y Atlantic Records.

Nacida en República Dominicana y radicada en Estados Unidos desde los 11 años, la artista ha desarrollado una propuesta musical que fusiona dembow, rap y ritmos urbanos contemporáneos, manteniendo una conexión directa con sus raíces dominicanas.

"Esto no es solo una canción, esto soy yo. Crecí en República Dominicana rodeada del dembow, la calle y la cultura de la fiesta. Aunque vivo en Estados Unidos, nunca perdí esa esencia. Lo que hago es unir ambos mundos", expresó la cantante sobre el sencillo.

"Teteo" continúa la línea musical que La Biggie ha desarrollado en sus últimos lanzamientos y refleja la dualidad cultural que ha marcado su carrera artística.

La artista también ha ganado visibilidad internacional por su participación en el reality "Baddies", donde amplió su alcance dentro del público angloparlante. Paralelamente, ha impulsado su carrera musical con temas como "WWD", "Big Smoke", "La Baddies" y "MAMA".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/whatsapp-image-2026-05-29-at-40045-pm-2aae1a21.jpeg La Biggie.

Recientemente, su interpretación de "MAMA" durante Rolling Loud Miami fue compartida por el rapero Snoop Dogg en redes sociales, ampliando la exposición de la artista dentro de la escena urbana.

El proyecto cuenta con el apoyo de Zeus Music, liderada por Lemuel Plummer, y de Atlantic Records / 300 Entertainment, bajo la dirección de Selim Bouab y Rayna Bass.

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"Teteo" ya está disponible en plataformas digitales. (VIDEO)