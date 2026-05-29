"Aventura en Tumbao" apuesta por una nueva mirada a los clásicos de Romeo Santos

Las canciones que marcaron la trayectoria de Aventura y consolidaron a Romeo Santos como uno de los compositores más influyentes de la música latina llegan ahora en una nueva versión. ( ARCHIVO )

Las canciones que marcaron la trayectoria de Aventura y consolidaron a Romeo Santos como uno de los compositores más influyentes de la música latina llegan ahora en una nueva versión.

La disquera Mayimba Music presentó Aventura en Tumbao, un proyecto que transforma nueve éxitos del emblemático grupo de bachata en interpretaciones salseras a cargo de una nueva generación de artistas de América Latina y España.

La producción busca explorar nuevas posibilidades sonoras para un repertorio que ha acompañado a millones de seguidores durante más de dos décadas. Bajo la dirección del productor y arreglista Pedro Jesús, el álbum incorpora elementos de la tradición musical cubana y matices urbanos vinculados al sonido del Bronx, ciudad clave en la historia de Aventura.

Un homenaje a la obra de Romeo Santos

Más que un álbum de versiones, Aventura en Tumbao se presenta como un homenaje a la capacidad narrativa y compositiva de Anthony "Romeo" Santos, cuyas canciones han trascendido géneros y generaciones.

Según sus creadores, el proyecto busca demostrar cómo las historias de amor, desamor y superación popularizadas por Aventura pueden adaptarse a otros ritmos sin perder su esencia.

"La Curita" abre el proyecto

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/portada-del-disco-aventura-en-tumbao-103b3117.jpg La portada de la producción discográfica.

El álbum inicia con una nueva versión de "La Curita", tema que sirve como carta de presentación de la producción y primer sencillo promocional.

Aunque la canción no figuró entre los sencillos más exitosos de Aventura, sus productores consideran que representa una muestra significativa del talento compositivo de Romeo Santos.

La interpretación está a cargo de Ana Soto, cantante española de flamenco-pop nacida en Marbella. Algunos seguidores de Romeo Santos la recuerdan por su participación en la gira Fórmula Vol. 3, donde interpretó en vivo la parte femenina del tema "El Pañuelo".

En esta nueva versión, Soto combina influencias del flamenco con una ejecución orientada hacia la salsa, aportando una lectura distinta de la canción original.

Artistas de seis países

El proyecto reúne voces emergentes procedentes de España, Perú, República Dominicana, Cuba, Colombia y Estados Unidos.

Además de Ana Soto, participan LeKastro, Jean Pierre Puppi, Max Max, Roly Lesmo y Rafael Trensado, quienes aportan diferentes matices musicales a las reinterpretaciones incluidas en el álbum.

La propuesta busca conectar diversas culturas musicales bajo una misma premisa: rendir tributo al repertorio de Aventura desde una perspectiva contemporánea y salsera.

Un equipo de músicos experimentados

La producción contó con la participación de reconocidos músicos y técnicos de diferentes países.

Diego Camacho estuvo a cargo de la percusión; Dante Vargas interpretó las trompetas; Alex Zapata participó en el trombón; Carlos Martín Carle en la guitarra eléctrica; y Giovanni Machuca asumió las labores de piano y bajo.

Los arreglos musicales fueron realizados por Pedro Jesús, mientras que la mezcla y masterización estuvieron a cargo de "El Peque", desde Essential Studios, en Perú.

Disponible en plataformas digitales

Con Aventura en Tumbao, Mayimba Music continúa desarrollando proyectos enfocados en el intercambio entre generaciones, estilos y tradiciones de la música latina.

La producción ya se encuentra disponible en las principales plataformas de música digital, donde los seguidores de Aventura y Romeo Santos pueden descubrir una nueva lectura de algunas de las canciones más representativas de su repertorio.