Pochy Familia, Charlie Aponte y Luis Vargas brillan en el Teatro La Fiesta

A ritmo de merengue salsa y bachata fue realizado el evento artístico La tripleta perfecta, donde los artistas Pochy Familia, Charlie Aponte y Luis Vargas, llenaron de alegría el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua, en un show que se prolongó más allá de las 3:00 de la madrugada.

El concierto bailable inició pasada las 10 de la noche con Pochy Familia y su Coco Band, quien hizo un repertorio de casi dos horas, tiempo en el que interpretó una serie de éxitos de su extenso repertorio que fueron del agrado del público, como Pal´ cacú, primer merengue que interpretó.

Continuó con canciones como, La compota, La pinea, Los bombillos, La faldita, La flaca, El domingo, Rico y buenmozo, logrando que el público bailara hasta en sus asientos.

"Que bonito es para mi ver tanta gente contenta celebrando con nosotros el Día de las Madres. Vamos a darle buena música a todos esos cocotuces que vinieron con sus madres y esposas a este show. Vamos a divertirnos y nosotros lo vamos a complacer con las canciones que deseen", dijo Pochy en una de sus intervenciones.

La noche continuó con canciones como La peliona, Pa´los coquitos, Todo me gusta de ti, La seca, El ombliguito, y uno de sus más recientes merengues: Pablito, el cual dedicó a todos los adultos de más de 45 años que tienen un hijo chiquito, que son "mitad papá y mitad abuelito".

Uno de los momentos de más impacto de Familia fue cuando interpretó el éxito "Salsa con coco", un tema que se ha quedado en el repertorio del cancionero dominicano, debido a su impacto cultural.

La velada siguió en su buena con la llegada a escena del salsero Charlie Aponte, quien fue recibido de pies quien hizo los temas El aguacero, Un verano en Nueva York, Te regalo el corazón, Y no hago más´ na y Se nos perdió el amor, con mucho acierto, ya que casi el salón completo se paró a bailar o hacer fotos y videos ex integrante de El Gran Combo de Puerto Rico.

"Gracias República Dominicana por tanto cariño. Hoy vinimos a disfrutar de una noche de buena música y a celebrar el Día de las Madres. Vamos a cantar, a bailar y a lo que ustedes quieran. Esta noche soy de ustedes", dijo un emocionado Charlie Aponte.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/31/charlie-aponte-canto-por-casi-dos-horas-cffe69a9.jpg El salsero boricua Charlie Aponte.

Aponte marcó hasta tres y se escuchó la música de "Las hojas blancas", una de las más emblemáticas salas de El Gran Combo. También interpretó Timbalero, Compañera mía, Brujería, Me liberé, Ámame, entre otras.

Su participación fue de más de una hora, donde compartió su alegría y su felicidad de haber cantando para los dominicanos, previo al Día de las Madres.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/31/luis-vargas-encendio-con-sus-bachatas-32038ab4.jpg El bachatero Luis Vargas

Luis Vargas cierra con su bachata

La bachata de Luis Vargas cerró el show, quien al inicio tuvo inconvenientes con su guitarra, pues al parecer no se escuchaba y la cambió con uno de sus coristas y todo se resolvió.

Volvió el dolor, fue la bachata con la que abrió el show y puso de pie a una gran parte de los asistentes y al concluir dicho tema, agradeció la presencia del público su respaldo a la bachata.

Siguió con más de unas decenas de éxitos como El envidioso, un contagioso meren-bachata, que en los 90 dedicó a su homólogo Antohny Santos, época en que ambos tenían una disputa por el primer lugar como bachatero.

De ti me separo, Veneno, Yo no muero en mi cama, Volvió el dolor, El llorón, Esa mujer y por supuesto, el éxito "Loco de amor, fueron las canciones de más impacto del artista, quien terminó pasada las 3:00 de la madrugada.

La tripleta perfecta contó con la producción general de Valenzuela Productions, de Amable Valenzuela y producción artística de Rafelito Taveras. Contó con la animación de Jay Capellán, Yoryi Castillo, Julio Clemente y Yanely Gómez.