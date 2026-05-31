Carolina Mejía celebra el Día de las Madres con concierto del Grupo Bonyé

Miles de personas asistieron al concierto del Grupo Bonyé en el Malecón Deportivo durante la celebración organizada por la Alcaldía del Distrito Nacional con motivo del Día de las Madres. ( SUMINISTRADA )

Más de 4,000 personas asistieron la noche del sábado al concierto del Grupo Bonyé celebrado en el Malecón Deportivo como parte de las actividades organizadas por la Alcaldía del Distrito Nacional para conmemorar el Día de las Madres.

La actividad congregó a familias completas que disfrutaron de una velada marcada por la música, el baile y la convivencia en uno de los espacios públicos más visitados de la capital desde su reciente inauguración.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/31/whatsapp-image-2026-05-30-at-90956-am-1765b134.jpeg La alcaldesa Carolina Mejía le dio la bienvenida al público.

Un evento memorable

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, compartió con los asistentes, se tomó fotografías y participó en algunos bailes junto al público. Durante su intervención, expresó su deseo de que la celebración se convirtiera en un recuerdo especial para las madres presentes.

"Esta es una celebración para todas las madres queridas que están aquí esta noche y para las del resto del país", expresó Mejía, al tiempo que pidió un aplauso para las homenajeadas.

Desde la tarima, la ejecutiva municipal también envió un mensaje al presidente Luis Abinader para que participe en futuras actividades realizadas en el Malecón Deportivo, recordando su presencia en una de las jornadas de transmisión pública del Clásico Mundial de Béisbol en la Plaza Santo Domingo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/31/whatsapp-image-2026-05-30-at-90957-am-1-428f833c.jpeg Una gran celebración que acogió a la familia en el Malecón.

Capacidad de convocatoria

La explanada del Malecón Deportivo se llenó de miles de personas que acudieron para disfrutar del repertorio de merengues, sones y otros clásicos interpretados por el Grupo Bonyé, una de las agrupaciones más populares de las presentaciones dominicales de la Ciudad Colonial .

se llenó de de personas que acudieron para disfrutar del repertorio de merengues, sones y otros clásicos interpretados por el Grupo Bonyé, una de las agrupaciones más populares de las presentaciones dominicales de la . El evento reafirmó la capacidad de convocatoria del nuevo espacio recreativo, inaugurado hace poco más de un mes y que, según datos de la Alcaldía del Distrito Nacional, ha recibido a más de 40,000 visitantes .

. Además de servir como escenario para actividades culturales y musicales, el Malecón Deportivo ofrece instalaciones para la práctica de baloncesto, voleibol, pádel, BMX, patinaje y skateboard, entre otras disciplinas.

ofrece instalaciones para la práctica de baloncesto, voleibol, pádel, BMX, patinaje y skateboard, entre otras disciplinas. Continuación de las celebraciones

La celebración dedicada a las madres continuará este domingo con la presentación gratuita de la Big Band Dominicana, en una actividad coordinada entre el Ministerio de Cultura y la Alcaldía del Distrito Nacional.