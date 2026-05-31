Kany García encontró en Dominicana el estadio que soñó y promete regresar en el 2027 al Olímpico

Kany García durante su histórico concierto en el Estadio Quisqueya, el primero de su carrera en un recinto de esta magnitud. ( SUMINISTRADA )

La noche del sábado 30 de mayo tenía algo de cita pendiente. Durante años, las canciones de Kany García habían encontrado refugio en miles de dominicanos que hicieron suyas historias de amor, despedidas, reencuentros y cicatrices. Pero faltaba un encuentro de gran magnitud. Y finalmente llegó.

Cuando las luces del Estadio Quisqueya se apagaron y apareció en escena interpretando "García", la canción que lleva su apellido y repasa buena parte de su vida, la cantautora puertorriqueña dejó la puerta abierta de su historia personal ante un escenario completamente lleno.

Es la primera vez que se presenta en un estadio desde que inició su carrera profesional en 2007 con el álbum Cualquier día, y la emoción le acompañó desde el primer minuto.

La sonrisa no se le borró durante toda la noche. Era la expresión de alguien consciente de estar viviendo un momento histórico. Frente a ella, miles de voces dominicanas le devolvían cada palabra convertida en coro.

Un recorrido musical inolvidable

A medida que avanzaba el concierto, Kany demostró que su talento va mucho más allá de la interpretación vocal. Cambiaba de instrumento con naturalidad: guitarra, cello y piano se fueron alternando en una presentación donde la música parecía fluir sin esfuerzo. Pero más allá de las canciones, hubo espacio para las confesiones.

"Si algún país es mi hermano es República Dominicana, quien me conoce desde el día uno, y por eso para mí, si yo iba a hacer un estadio, tenía que ser en el justo espacio donde estaba mi isla hermana", dijo con la voz cargada de emoción.

Y el público pareció darle la razón. Durante más de dos horas acompañó a la artista en un recorrido por toda su discografía. No importaba si se trataba de éxitos radiales o de canciones menos conocidas. Cada tema encontraba a alguien dispuesto a cantarlo completo.

Uno de los momentos más conmovedores de la velada llegó cuando la multipremiada artista interpretó en versión acústica "Volveré", el emblemático tema de Rubby Pérez.

Mientras cantaba, las pantallas proyectaban imágenes del fallecido merenguero dominicano.

"Que viva Rubby. Que viva toda la gente dominicana que no regresó a casa", expresó, tras invitar al público a vivir cada día como si fuera el último.

La emoción se apoderó del estadio. Sin embargo, la noche también tuvo espacio para el baile. Kany sorprendió al interpretar una bachata con la naturalidad de quien pareciera haber nacido en suelo dominicano. Y cuando llegó el turno de "Amor bonito", la canción que grabó junto a Juan Luis Guerra, el público recibió un regalo inesperado: aunque el maestro no estuvo presente, apareció en las pantallas interpretando su parte del tema, provocando una ovación inmediata.

La producción cuidó cada detalle. Un imponente escenario flotante, respaldado por un despliegue de luces y pantallas, sirvió de marco para una puesta en escena de gran nivel. Los cambios de vestuario acompañaron los distintos momentos del espectáculo, con atuendos cargados de pedrería que resplandecían bajo los reflectores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/31/dg05358jpg-55abb88b.jpeg Kany García durante su actuación anoche.

Un popurrí de emociones

Más adelante llegó uno de los segmentos más celebrados de la noche. Un popurrí reunió canciones emblemáticas como "Soy yo", "Ya me voy" y "Alguien". El estadio entero se convirtió en un gigantesco coro que acompañó a la artista de principio a fin.

Pero quizás la imagen que mejor resumió la velada ocurrió cuando el público interpretó completa una de las canciones más personales de su repertorio, aquella que escribió para la niña que fue. Kany saltó, lanzó un grito de felicidad y, llevándose las manos al rostro, exclamó: "¡Ay, qué noche me regala Dominicana para la historia de mi vida!"

Anuncio de una nueva presentación

La pregunta de por qué eligió República Dominicana para vivir su primer estadio encontraba respuesta en cada canción coreada, en cada aplauso y en cada emoción compartida. El país no solo llenó el recinto; también recorrió junto a ella toda una carrera musical, desde los éxitos más recientes hasta canciones que nunca alcanzaron gran popularidad, pero que igualmente fueron cantadas por sus seguidores.

para vivir su primer encontraba respuesta en cada canción coreada, en cada aplauso y en cada compartida. El país no solo llenó el recinto; también recorrió junto a ella toda una musical, desde los éxitos más recientes hasta que nunca alcanzaron gran popularidad, que igualmente fueron cantadas por sus seguidores. Y cuando parecía que la noche no podía ofrecer más sorpresas, llegó el anuncio . Mientras agradecía por enésima vez el cariño recibido, confesó que su ambición no tiene límites.

no podía ofrecer más sorpresas, llegó el . Mientras agradecía por enésima vez el cariño recibido, confesó que su no tiene límites. "¿Saben dónde nos vemos el año que viene? En el Estadio Olímpico".

La respuesta fue una explosión de aplausos y gritos que retumbó en las graderías.

de y gritos que retumbó en las graderías. Ya al filo de la medianoche , con los integrantes de su banda reunidos al frente del escenario y una gigantesca bandera dominicana ondeando en las pantallas , Kany hizo una reverencia, mientras confesaba lo difícil que le resulta abandonar el escenario cuando es feliz.

, con los integrantes de su banda reunidos al frente del y una gigantesca ondeando en las , Kany hizo una reverencia, mientras confesaba lo difícil que le resulta abandonar el cuando es feliz. Entonces llegaron los fuegos artificiales que durante varios minutos iluminaron el cielo capitalino mientras la artista permanecía sobre el escenario , observando a la multitud que aún se resistía a despedirse.

que durante varios iluminaron el cielo capitalino mientras la artista permanecía sobre el , observando a la que aún se resistía a despedirse. Entre aplausos, luces y emociones compartidas, quedó la certeza de que aquella no había sido una presentación cualquiera. Había sido la noche en que Kany García convirtió su primer estadio en una celebración junto al país que la acompañó desde el comienzo de su carrera.