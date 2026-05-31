Italia prohíbe un concierto de Kanye West por motivos de seguridad

En la evaluación general también pesaron la cancelación de conciertos anteriores del rapero estadounidense en otros países. ( FUENTE EXTERNA )

El concierto del rapero estadounidense Kanye West que debía celebrarse el 18 de julio en Reggio Emilia, en el norte de Italia, fue prohibido "por razones de orden y seguridad públicos", según un comunicado de las autoridades.

El prefecto de la provincia, Salvatore Angieri, afirmó que la decisión se tomó tras las solicitudes presentadas por organismos, incluida la comunidad judía local.

"Habían 'expresado reservas' sobre la participación del rapero en el Pulse of Gaia Festival, según el comunicado difundido el viernes por la noche.

Otro concierto, del rapero Travis Scott, previsto para el 17 de julio, también fue cancelado.

"La decisión (...) se tomó por razones de protección del orden y la seguridad públicos, teniendo en cuenta la cercanía de los eventos y la gran afluencia de público prevista en un lapso de 24 horas", señaló la prefectura.

"En la evaluación general también pesaron la cancelación de conciertos anteriores del rapero estadounidense en otros países y el riesgo concreto de contramanifestaciones", añadió.

Controversia

West, también conocido como Ye, ha generado controversia con declaraciones y canciones que glorifican a Adolf Hitler, así como con diatribas antisemitas, que él atribuyó a su trastorno bipolar.

El mes pasado, el gobierno británico le prohibió la entrada al país, y un festival en el que debía presentarse en julio fue cancelado.

También se vio obligado a cancelar un concierto previsto en la ciudad francesa de Marsella, y se le impidió actuar en Polonia y Suiza.

West actuó en Estambul el sábado y aún tiene programados conciertos en los Países Bajos el 6 y 8 de junio, en Tirana el 11 de julio y en Praga el 25 de julio.

En enero, publicó un anuncio de página completa en el Wall Street Journal en el que afirmaba que no era "ni nazi ni antisemita" y añadía: "Amo al pueblo judío".

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