Romeo Santos y Prince Royce concluyen gira por Estados Unidos y se preparan para su etapa europea

Mejor Tarde Que Nunca es la gira que unió a Romeo Santos y Prince Royce. ( FUENTE EXTERNA )

Romeo Santos y Prince Royce finalizaron la etapa estadounidense de su gira conjunta "Mejor Tarde Que Nunca", un recorrido que incluyó 29 conciertos en distintas ciudades de Estados Unidos.

La gira reunió a miles de seguidores en arenas y recintos del país, donde ambos artistas interpretaron algunos de los temas más representativos de sus trayectorias dentro de la bachata. El espectáculo combinó repertorios individuales con momentos compartidos en escena, ofreciendo un recorrido por éxitos que han marcado sus carreras.

De acuerdo con los organizadores, el tour figura entre las giras latinas destacadas del momento en términos de asistencia y recaudación. Además, fue incluida en los listados de seguimiento de la industria del entretenimiento en vivo elaborados por Pollstar.

Tras concluir su paso por Estados Unidos, los artistas se preparan para iniciar la etapa europea de "Mejor Tarde Que Nunca", que comenzará en Sevilla, España.

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La producción informó que todas las fechas programadas en Europa se encuentran agotadas, reflejando el interés del público por una gira que reúne a dos de los principales exponentes contemporáneos de la bachata.