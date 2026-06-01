Jesus Rocks 2026 regresa con música, fe y solidaridad

La artista argentina Verónica Sanfilippo encabezará una cartelera que combinará música, espiritualidad y apoyo a la fundación Hope for Autism.

La cuenta regresiva ha comenzado para una de las citas más esperadas de la música católica en República Dominicana. El concierto Jesus Rocks 2026 volverá el próximo sábado 4 de julio con una propuesta que combinará música, adoración y compromiso social en una noche dedicada a respaldar la labor de la fundación Hope for Autism.

El evento se realizará en el Colegio Calasanz y abrirá sus puertas a partir de las 5:00 de la tarde. Como cada año, reunirá a artistas y público en una experiencia que busca fortalecer la fe a través del arte, al tiempo que impulsa una causa de impacto social.

Música que conecta y transforma

En esta edición, el festival contará por primera vez en el país con la participación de la artista argentina Verónica Sanfilippo. A ella se sumarán los talentos de Jhon Wayne, Militante Bierd, Fuente de Gracia, Alisber Zapata y Joel Antigua, quienes ofrecerán una noche de música inspiradora para todas las edades.

Más allá de los escenarios, Jesus Rocks mantiene su compromiso con las causas solidarias. Este año apoyará a Hope for Autism, una organización que trabaja por el bienestar de las personas con autismo y sus familias mediante programas de sensibilización, formación y acompañamiento integral.

El festival nació en 2009 con el propósito de reunir a jóvenes talentos de las parroquias del Gran Santo Domingo en un mismo escenario.

En su primera edición participaron nueve bandas, principalmente de rock, pero con el paso del tiempo la iniciativa evolucionó hasta convertirse en uno de los eventos católicos de mayor reconocimiento en el país.

Organizado por la Fundación Institución de Monaguillos de Cristo (IMC), Jesus Rocks ha logrado consolidarse como un espacio donde la música, la espiritualidad y la solidaridad convergen. Su misión es promover la fe cristiana católica a través de propuestas artísticas que beneficien causas sociales y generen un impacto positivo en la comunidad.

Las boletas para el evento ya están disponibles a través de Tix.do.