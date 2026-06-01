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Gaby Puche
Gaby Puche

Gaby Puche presenta la versión en merengue de "Ese Hombre Es Malo", composición de Karol G

El tema cuenta con los arreglos musicales de Pedro Serrano y Wilfredo Ortiz, convirtiéndolo en un merengue moderno con una ejecución musical bailable

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    Gaby Puche presenta la versión en merengue de "Ese Hombre Es Malo", composición de Karol G
    Gaby Puche en una imagen promocional de su tema "Ese Hombre Es Malo", composición de Karol G. (FUENTE EXTERNA)

    La merenguera venezolana Gaby Puche está promocionando su nuevo sencillo "Ese hombre es malo", una canción con un ritmo contagioso y una letra cargada de intensidad.

    De acuerdo con una nota de prensa enviada a Diario Libre, la canción, en su versión original, es interpretada por la colombiana Karol G, quien también es su autora.

    Mientras que, en la voz de Gaby, cuenta con los arreglos musicales de Pedro Serrano y Wilfredo Ortiz, convirtiéndolo en un merengue moderno con una ejecución musical bailable.

    El sencillo cuenta, además, con un audiovisual rodado en la República Dominicana que ya puede disfrutar en su canal de YouTube "GabyPuche". 

    Tras destacarse en el proyecto "Divas By Jiménez", Gaby Puche se consolida como solista con una propuesta que combina talento, carisma y una energía escénica cautivadora. Su crecimiento artístico comenzó con el tema "A la que vive contigo" y se fortalece ahora con este nuevo lanzamiento.

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    • Con "Ese Hombre Es Malo", la artista apuesta a expandir su alcance en mercados internacionales y posicionarse como una de las nuevas figuras del merengue contemporáneo.
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