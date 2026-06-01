Omar Enrique y Omar Acedo, "los Omares", lanzan el álbum de merengue "Vida"

Imagen de archivo con la que Omar Enrique y Omar Acedo, "los Omares", promocionan el álbum de merengue "Vida". ( FUENTE EXTERNA )

Omar Enrique y Omar Acedo lanzan oficialmente el álbum titulado "Vida". Un proyecto musical que, de acuerdo con una nota de prensa enviada a Diario Libre, promete volverse una pieza de colección para los amantes del merengue, "plasmándose en un solo disco, la cosecha perfecta de la exitosa carrera que ambos tienen".

"Vida" está compuesto por nueve temas cargados de la esencia, el sabor y la fuerza del merengue contemporáneo.

"La calidad sonora del disco está avalada por influyentes figuras de la industria, como el productor dominicano Moisés Sánchez, ganador del Latin Grammy en 2020 y 2026, quien estuvo a cargo de la producción musical y de la grabación de instrumentos", reseña el comunicado.

"Confío mucho en este proyecto de Los Omares. Estoy seguro de que estos exponentes del merengue darán de qué hablar en los próximos meses, porque lo que estoy viendo es mucha calidad", expresó Sánchez.

Como carta de presentación, se lanzó el sencillo "Nada cambiará mi amor por ti", en una versión renovada de la balada de Glenn Medeiros, con la producción de Moisés Sánchez y la mezcla de Ramsés Alegría.

La canción, ubicada entre los primeros lugares en las emisoras radiales venezolanas, cuenta con una producción audiovisual de nivel internacional dirigida por Poe Polanco. El clip ya alcanza el millón de reproducciones en las plataformas digitales más importantes.

"Vida", "Cuéntale", "Mi gran amor", "La culpa es mía", "El amor no está de moda", "40 y entera", "Aguardiente" y "Perdóname mi amor" completan el álbum y, desde ya, se perfilan como nuevos éxitos del género.

"Vida", seleccionado como tema promocional, se lanzará en Colombia, Ecuador, Panamá, República Dominicana y Venezuela, la cuna natal de los dos exitosos artistas.

La impecable factura del disco es el resultado de una colaboración de alto nivel, lo que ha dado como resultado un producto final de insuperable calidad.

Omar Enrique y Omar Acedo lideran la producción ejecutiva y creativa del proyecto, que logró la excelencia sonora gracias al aporte fundamental de destacados músicos y arreglistas internacionales como Jonathan Ramírez, Diego Herrera, Ramsés Alegría "Súbele Ram" y Moisés Sánchez.

La instrumentación incluye a Juan Daniel Moreno (bajo), Dael Alcántara (saxo), Frank de Oleo (trompetas) y Moisés Sánchez (piano).

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El mastering fue realizado por Boris Milán en Estados Unidos, garantizando un sonido de estándar internacional, mientras que las voces de los artistas fueron grabadas entre ES Estudio Audiovisual (Caracas) y los instrumentos en IM Estudios (Santo Domingo), con la distribución a cargo de La Oreja Media Group, dirigida por su CEO, Porfirio "Popi" Piña. La producción general corrió por cuenta de Lizandro Nava.

"Vida" ya está disponible en plataformas digitales como Spotify, Amazon Music, Apple Music, iTunes, Tidal y YouTube, además de los canales de YouTube de ambos artistas.