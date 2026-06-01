Yamilex Hernández reacciona a la baja puntuación de un juez en Miss Grand International All Stars

La destacada modelo y reina de belleza dominicana Yamilex Hernández rompió el silencio tras su participación en Miss Grand International All Stars 2026 y cuestionó abiertamente la puntuación otorgada por uno de los integrantes del jurado, asegurando que su calificación respondió a criterios personales y no a su desempeño dentro de la competencia.

Hernández, quien logró posicionarse entre las ocho mejores candidatas del certamen celebrado el pasado sábado en Bangkok, Tailandia, se convirtió en una de las participantes más comentadas de la gala luego de que la evaluación del compositor, pianista y empresario franco-libanés Omar Harfouch incidiera de manera determinante en el resultado final.

La dominicana recibió puntuaciones de 9.5 y 10 puntos por parte de la mayoría de los jueces durante la fase decisiva del concurso. Sin embargo, las calificaciones de 6 y 7 puntos otorgadas por Harfouch redujeron significativamente su promedio, dejándola fuera del codiciado Top 5 y ubicándola finalmente en la sexta posición general.

Durante una transmisión en vivo realizada tras el certamen, Hernández manifestó que percibió una actitud constante de rechazo por parte del jurado desde las primeras etapas de la competencia.

"Lo tenía siempre, como decimos en Dominicana, en para conmigo. No necesitamos la aprobación de ese señor para seguir adelante porque mi determinación, mi disciplina y mis ganas de superarme son lo que me define, no un siete ni un seis", expresó.

La reina de belleza fue más allá al afirmar que, a su juicio, la diferencia entre las evaluaciones recibidas por el resto del panel y las otorgadas por Harfouch evidenciaba una situación difícil de explicar bajo criterios estrictamente profesionales.

"Claro que era personal. No hay otra manera de verlo. Cuando me daban 10 o 9.8, venía él con un 6 o un 7. ¿Por qué razón? No lo sé. Por curiosidad me gustaría saberlo. No es que me importe para seguir adelante, pero me gustaría entenderlo", señaló.

Según relató, no tenía ningún vínculo previo con el empresario franco-libanés y únicamente coincidió con él durante las actividades oficiales del certamen, por lo que aseguró desconocer las razones detrás de las bajas puntuaciones que recibió.

#mgiallstars #yamilexhernández ? Dramatic Tension - Litne @hombroycarilla @Yamilex Hernandez quién representó a República Dominicana en el @Miss Grand International y Top 10 asegura que @Omar harfouch miembro del jurado calificador tenía algo personal en su contra y que durante las competencias bloqueó su avance con puntuaciones bajas. ¿Opiniones? #mgiallstars1stedition

A pesar de la controversia, Hernández afirmó que no experimentó sentimientos de derrota, ya que considera que cumplió con creces su objetivo dentro del escenario y dejó en evidencia la calidad de su participación.

"No les voy a mentir, me sentí confundida, pero triste no. Estoy segura de todo lo que hice en ese escenario y ustedes también lo vieron. Para mí eso es lo importante, porque queda demostrado que no fue de mí que faltó nada, sino de alguien que simplemente me quiso bloquear el camino para que no siguiera", sostuvo.

La modelo destacó además que, aun enfrentando una evaluación adversa de uno de los jueces, logró mantenerse entre las mejores concursantes del certamen, un resultado que considera una muestra de la fortaleza de su desempeño.

"Aun así quedé número seis. Hay un Dios que todo lo ve y la vida continúa. Esto es simplemente una etapa más en mi vida y no define mi futuro", concluyó.

La participación de Yamilex Hernández en Miss Grand International All Stars 2026 generó una ola de respaldo en redes sociales, donde numerosos seguidores y fanáticos de los concursos de belleza expresaron su desacuerdo con la puntuación recibida por la dominicana y elogiaron el desempeño que la llevó a figurar entre las principales aspirantes al título.

Más

Su actuación en Bangkok reafirma el posicionamiento de Hernández como una de las representantes latinas más destacadas de los certámenes internacionales recientes, consolidando una trayectoria marcada por la disciplina, la preparación y la resiliencia frente a la adversidad.