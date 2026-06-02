Latin Music Tours celebra 25 años con grandes artistas en Punta Cana

Toño Rosario y Miriam Cruz, dos figuras icónicas del merengue que actuarán en el Latin Music Tours. ( SUMINISTRADA )

Toño Rosario, Omega, Miriam Cruz, Elvis Martínez, La Insuperable y El Blachy liderarán la celebración de los 25 años de Latin Music Tours, un festival que del 14 al 16 de agosto convertirá a Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana en el epicentro de la música dominicana con una programación que incluye merengue, bachata, salsa y música urbana.

Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana y Quepe Music & Events anunciaron una edición especial del tradicional evento turístico-musical, que este año llega a un cuarto de siglo de historia consolidado como una de las principales plataformas de entretenimiento de República Dominicana.

La celebración reunirá a cientos de visitantes nacionales e internacionales en un fin de semana cargado de conciertos, fiestas temáticas y experiencias exclusivas.

La jornada inaugural del viernes 14 de agosto contará con las actuaciones de Toño Rosario, El Blachy, Miriam Cruz y Sexappeal, una combinación de artistas que representan distintas generaciones de la música popular dominicana.

El sábado 15 de agosto, los asistentes disfrutarán del tradicional Pool Party con las presentaciones de La Insuperable y Los Kompa, en una de las actividades más esperadas del evento.

La noche de ese mismo día estará marcada por las actuaciones de Omega, Elvis Martínez y Dalvin La Melodía, quienes tendrán a su cargo el cierre de la principal jornada artística del festival.

Durante sus 25 años de existencia, Latin Music Tours ha logrado posicionarse como una propuesta que combina música, turismo y recreación, atrayendo cada año a visitantes de distintos mercados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/13/elvis-martinez-llevara-su-bachata-al-parque-central-de-santiago-699e1448.jpg El Bahatero Elvis Martínez, confirmado para el festival.

Punta Cana como destino de festivales

Los organizadores destacan que el crecimiento de Latin Music Tours ha contribuido a fortalecer la imagen de Punta Cana como un destino que va más allá del turismo de sol y playa.

La combinación de conciertos, actividades recreativas y la oferta hotelera de primer nivel ha permitido atraer visitantes interesados en experiencias vinculadas al entretenimiento y la cultura.

Además de los espectáculos musicales, los asistentes podrán disfrutar de piscinas, restaurantes, áreas deportivas, espacios recreativos y otras atracciones disponibles dentro del complejo turístico.

Más de 500 visitantes confirmados

Los organizadores informaron que más de 500 visitantes procedentes de diferentes destinos ya han confirmado su participación en la edición 2026.

La celebración del 25 aniversario busca convertirse en una de las más memorables en la historia del festival, reuniendo a algunas de las figuras más populares del momento en un mismo escenario.

Con una cartelera que integra merengue, bachata, salsa y música urbana, Latin Music Tours reafirma su posición como uno de los eventos de entretenimiento más importantes del país y una de las principales plataformas para promover la conexión entre turismo y música.