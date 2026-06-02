Fundación Sinfonía traerá a República Dominicana la orquesta juvenil NYO2 de Carnegie Hall

La Fundación Sinfonía anunció la llegada a República Dominicana de la prestigiosa National Youth Orchestra 2 (NYO2) de Carnegie Hall, en dos conciertos que prometen convertirse en uno de los acontecimientos culturales más importantes del verano.

La reconocida agrupación juvenil, integrada por más de 90 talentosos músicos estadounidenses entre 14 y 16 años, ofrecerá presentaciones el domingo 2 de agosto en la Sala La Restauración del Gran Teatro del Cibao, en Santiago, y el lunes 3 de agosto en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, en Santo Domingo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/03/4-national-youth-orchestra-2-nyo2-de-carnegie-hall-3-a5b12464.jpg Los jóvenes músicos en el Carnegie Hall.

Los conciertos estarán dirigidos por la aclamada directora taiwanesa-estadounidense Mei-Ann Chen, reconocida internacionalmente por su energía, dinamismo y trayectoria junto a importantes orquestas de América y Europa. Como solista invitada participará la violinista Tessa Lark, una de las intérpretes más destacadas de la nueva generación clásica estadounidense y nominada al premio Grammy.

El repertorio incluirá obras emblemáticas como “Danzón No. 2” de Arturo Márquez, “Sky” de Michael Torke, “An American in Paris” de George Gershwin y “Pines of Rome” de Ottorino Respighi, en un programa que combina fuerza orquestal, emoción y modernidad.

Creada por el Weill Music Institute de Carnegie Hall, NYO2 es considerada una de las iniciativas juveniles más importantes del mundo de la música clásica y busca impulsar el talento de jóvenes músicos provenientes de distintas partes de los Estados Unidos, brindándoles acceso a formación artística de alto nivel y experiencias internacionales transformadoras.

Con esta presentación, Fundación Sinfonía reafirma su compromiso de acercar producciones artísticas de clase mundial al público dominicano y fortalecer el intercambio cultural a través de la música.

Las boletas tienen precios desde RD$610 hasta RD$3,965, mientras que las entradas ya se encuentran disponibles a través de Uepa Tickets, CCN, Fundación Sinfonía y la boletería del Teatro Nacional.