"No sé tú", de Lemar, ingresa a la lista Hot Song de Monitor Latino

Lemar presenta "No Sé Tú", tema incluido en su álbum Inolvidable, que figura como Hot Song en los listados de Monitor Latino para República Dominicana y Chile. ( FUENTE EXTERNA )

El cantante Lemar logró posicionar su tema "No sé tú" en la lista Hot Song de Monitor Latino en las categorías Salsa y Tropical de República Dominicana y Chile.

La canción forma parte de "Inolvidable", la más reciente producción discográfica del artista, y corresponde a una nueva versión del tema popularizado por el cantante mexicano Marco Antonio Solís.

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De acuerdo con una nota de prensa enviada a Diario Libre, "la canción figura entre los temas que han mostrado crecimiento en difusión radial durante el período evaluado".

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"Inolvidable" reúne versiones de canciones conocidas dentro del repertorio latinoamericano y marca una nueva etapa en la carrera musical de Lemar, quien ha enfocado su propuesta en el género salsa.