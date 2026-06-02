Wilbert Taveras reúne a grandes estrellas en su álbum salsero "Pal bailador"

El músico dominicano Wilbert Taveras dio a conocer su segundo álbum de estudio en un encuentro celebrado en la Ciudad Colonial. ( FUENTE EXTERNA )

El músico, compositor, productor, arreglista y director musical dominicano Wilbert Taveras presentó oficialmente su segunda producción discográfica de estudio titulada "Pal Bailador", un álbum con participaciones de importantes estrellas de la música, fusionando elegancia musical, arreglos contemporáneos y una marcada identidad tropical.

De la mano de La Oreja Media Group, el artista realizó un exclusivo Listening Party en el reconocido espacio Hasta La Tambora, ubicado en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, donde invitados especiales, representantes de medios de comunicación, figuras de la industria y relacionados escucharon por primera vez los temas que conforman esta nueva etapa musical de su carrera.

La producción reúne a importantes exponentes de la salsa y la música tropical de República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela, presentando una propuesta musical de alto nivel artístico y técnico.

El álbum cuenta con diez temas, de los cuales ocho son composiciones inéditas escritas por Wilbert Taveras en coautoría con Angelito Vallenilla, además de incluir "Sanson Batalla" y una versión en salsa del clásico "Viene Gente".

Entre las colaboraciones destacadas de "Pal Bailador" figuran José Alberto "El Canario", Alex Matos, Charlie Cruz, Pavel Núñez, Willito Otero, Erick Franchesky, Ramón Orlando, Henry García, Rodrigo Mendoza, Wilmer Lozano y Angelito Vallenilla, entre otros reconocidos intérpretes.

El álbum incluye los temas "Lo que quiero es cantar" junto a Angelito Vallenilla; "Si tú no estás" con Rodrigo Mendoza; "Sanson Batalla" junto a José Alberto "El Canario"; "Que ella decida" con Alex Matos y Wilmer Lozano; "Tu Cuerpo Ardiente" con Willito Otero; "Viene Gente" junto a Pavel Núñez.

Además de "Qué más Quieres" con Charlie Cruz; "Mal amigo" junto a Angelito Vallenilla; "Así es el amor" con Erick Franchesky y Angelito Vallenilla; y "Homenaje a Cuco Valoy" junto a Angelito Vallenilla y Henry García, contando además con Ramón Orlando en el piano.

Uno de los temas de mayor impacto ha sido "Tu Cuerpo Ardiente", interpretado por el salsero puertorriqueño Willito Otero, canción que debutó en la posición #25 del chart Tropical de Billboard en Estados Unidos, marcando un importante logro para esta producción.

Asimismo, el álbum cuenta con cuatro audiovisuales oficiales correspondientes a los temas "Mal Amigo", "Tu Cuerpo Ardiente", "Viene Gente" y "Sanson Batalla", este último con estreno pautado para este martes en el programa Extremo a Extremo.

Wilbert Taveras, egresado del Conservatorio Nacional de Música de República Dominicana, ha desarrollado una sólida trayectoria dentro de la música como bajista, pianista, compositor, productor, orquestador y arreglista. Su carrera ha estado vinculada a importantes figuras y proyectos de la música tropical y la salsa, destacándose además como director musical de reconocidas agrupaciones y espectáculos.

En 2025 fue nominado a los Latin Grammy por su trabajo en el álbum "Big Swing" de José Alberto "El Canario", y recientemente recibió una nominación a Premios Soberano 2026 en la categoría "Orquestador y/o Arreglista".

Actualmente, Taveras trabaja en varios proyectos de gran relevancia dentro de la industria musical, entre ellos los toques finales del álbum "Bajo Mundo" del salsero urbano MenteAbierta; una producción homenaje en salsa big band a Tito Rodríguez junto a José Alberto "El Canario".

Por igual los arreglos en salsa de éxitos de Pavel Núñez para un próximo concierto.

de éxitos de para un próximo concierto. Además, será el director musical del segmento de salsa del espectáculo "Los 50 años de Ramón Orlando y sus Amigos", pautado para el próximo 23 de septiembre en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo.

"Pal Bailador" ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.