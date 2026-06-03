Santo Domingo Jazz Festival volverá a encender la ciudad durante este verano

De izquierda a derecha, Josean Jacobo, quien actuará junto a su Ensamble Sumergible, y Nathalie Ramírez, que estará acompañada de su Quartet en el Festival Internacional de Jazz de Casa de Teatro. ( SUMINISTRADA )

Hay tradiciones que no necesitan mucha presentación. Basta con que llegue junio para que muchos amantes de la música comiencen a preguntar quiénes tocarán este año, qué sonidos nuevos llegarán a la ciudad y cuáles serán esas noches capaces de convertir a la Ciudad Colonial en un punto de encuentro para amigos, artistas y curiosos.

Así ocurre con el Santo Domingo Jazz Festival, una cita que, después de casi tres décadas, se ha ganado un lugar especial en la agenda cultural dominicana.

Este año, Casa de Teatro celebrará la edición número 27 de esta cita musical, una programación que se extenderá durante los meses de junio y julio y reunirá a músicos de Cuba, Francia, España y la República Dominicana.

Más que una serie de conciertos, el evento se ha consolidado como una experiencia colectiva que conecta generaciones alrededor de un lenguaje universal: la música.

Para Freddy Ginebra, fundador de Casa de Teatro y alma de esta iniciativa, el festival ha adquirido una dimensión que incluso lo sigue sorprendiendo.

"Para mi sorpresa, el público ya espera este festival. Es una fiesta de amigos alrededor de la música del jazz", comenta en entrevista para Diario Libre.

La frase resume perfectamente el espíritu que ha acompañado al festival desde sus inicios. No se trata únicamente de escuchar grandes intérpretes, sino de compartir una atmósfera donde la improvisación, la conversación y el encuentro humano tienen tanto protagonismo como las propias notas musicales.

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Cartelera variada

Quizás una de las razones que explican la vigencia del festival sea precisamente su capacidad para reinventarse cada año. Ginebra reconoce que la programación nunca nace de una fórmula rígida.

"Cada año es una sorpresa inclusive para mí, pues se va armando poco a poco y así van surgiendo los grupos. Muchos de ellos por sugerencia de quienes vienen cada año", explicó.

Ese carácter orgánico se refleja en una cartelera diversa que combina artistas consolidados, nuevas propuestas y proyectos que exploran las múltiples posibilidades del jazz contemporáneo.

La apertura, mañana jueves 4 de junio, estará a cargo de los cubanos Mariela Cobos y Alejandro Falcón, quienes presentarán un formato íntimo de piano y voz que recorrerá los matices del jazz y la canción contemporánea desde una sensibilidad profundamente caribeña.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/02/whatsapp-image-2026-06-02-at-41303-pm-5849841a.jpeg Frandy Sax y su agrupación Latin Quartet forman parte de la cartelera artística del Festival Internacional de Jazz de Casa de Teatro.

Una semana después llegará el guitarrista y compositor francés Santiago Quintans, acompañado por el Ensamble UNPHU. Formado entre Estados Unidos y París, Quintans ha desarrollado una trayectoria marcada por la experimentación sonora, la improvisación y el diálogo entre el jazz y la música contemporánea.

La representación dominicana tendrá un peso importante dentro de la programación. Figuras como Josean Jacobo y su Ensamble Sumergible volverán a demostrar por qué el jazz dominicano atraviesa uno de sus momentos más creativos, incorporando elementos afrodominicanos, neo soul y música electrónica a sus composiciones.

También subirán al escenario propuestas como Vacío, el concierto de María del Mar; Frandy Sax Latin Quartet; el encuentro entre Pirou y el músico argentino Sebastián Murena; además del Nathalie Ramírez Quartet, que rendirá homenaje a los grandes estándares del jazz vocal.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/02/whatsapp-image-2026-06-02-at-41303-pm-2-e2310486.jpeg El guitarrista francés Santiago Quintans será una de las figuras internacionales invitadas en la nueva edición del Festival Internacional de Jazz de Casa de Teatro.

En julio

La programación continuará durante julio con la participación del pianista español Pablo Sanmamed y su trío, hasta llegar al cierre, previsto para el 30 de julio, a cargo de David Almengod & Marakandé, una propuesta que fusiona jazz contemporáneo con ritmos tradicionales dominicanos y caribeños, reafirmando la vocación mestiza que caracteriza al festival.

Detrás de cada concierto existe una convicción que Freddy Ginebra repite desde hace años: "Este festival no sería posible sin el apoyo constante de las embajadas de España y Francia, ni sin la fidelidad de nuestros patrocinadores, que cada año renuevan su confianza y hacen posible que esta celebración continúe creciendo".

Y es esa combinación de compromiso cultural, pasión por la música y apoyo colectivo la que explica por qué el Santo Domingo Jazz Festival sigue convocando a tantas personas después de 27 años. Porque más allá de la música, ofrece algo cada vez más valioso: un espacio para reunirse, escuchar, emocionarse y recordar que la cultura sigue siendo uno de los mejores lugares para encontrarnos.

Protagonismo femenino Entre las particularidades de este año destaca una presencia femenina especialmente significativa dentro de la programación. "Este año el jazz tiene voz de mujer", afirmó Ginebra con entusiasmo.Y no es una exageración. Cuatro artistas liderarán algunas de las presentaciones más esperadas del festival. Desde Cuba llegará Mariela Cobos, mientras que la representación dominicana contará con María del Mar, Nathalie Ramírez y Pirou, cada una desde universos sonoros muy distintos. La diversidad de estilos es precisamente uno de los atractivos de esta edición. Habrá espacio para las exploraciones contemporáneas, para los estándares clásicos, para la improvisación y para propuestas donde el jazz dialoga con otras tradiciones musicales. "Cuatro mujeres estarán presentes con muy distintas entregas", destacó Ginebra, subrayando la riqueza artística que aportarán a la programación.