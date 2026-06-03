Nelson Nelson estrena el videoclip de "Duele" en medio de su ascenso en la bachata dominicana

El cantante Nelson Nelson alcanza el tercer lugar en audiencia del género. ( FUENTE EXTERNA )

El bachatero dominicano Nelson Nelson presenta oficialmente el videoclip de "Duele", tema que actualmente se posiciona entre las canciones más sonadas del género en República Dominicana, bajo la distribución de La Oreja Media Group.

El artista atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera, conquistando la posición número tres en audiencia y tocadas de bachata, y ocupando la posición número 8 del Top 20 general de Monitor Latino, resultado del crecimiento que ha tenido el tema en radio, televisión, plataformas digitales, un posicionamiento que se debe al trabajo de un equipo de trabajo de alto nivel.

La nueva versión de "Duele" cuenta con la producción del multipremiado productor Mártires De León, quien apostó por una actualización musical con sonidos modernos sin perder la esencia romántica y tradicional de la bachata.

Nelson Nelson, oriundo de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, lleva años trabajando dentro del movimiento bachatero dominicano. Además de intérprete, también se ha desarrollado como compositor y arreglista de sus propios temas, construyendo una propuesta auténtica dentro del género.

El nuevo audiovisual de "Duele" ya se encuentra rotando en programas nacionales como De Extremo a Extremo y Bebeto TV.

A lo largo de su trayectoria ha compartido escenario con artistas y músicos importantes del Cibao, además de formar parte de agrupaciones como Los Hermanos Ventura. En el año 2000 lanzó la producción "Llegó mi mujer", incluyendo una colaboración junto al merenguero José Virgilio Peña Suazo.