Milly Quezada pide oraciones por Iván Tejada, hospitalizado tras accidente de tránsito

La merenguera Milly Quezada solicitó oraciones por el coreógrafo Iván Tejada, quien permanece ingresado en el Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras mientras recibe atención médica por un proceso de salud derivado de un accidente de tránsito.

A través de una publicación en sus redes sociales, Quezada agradeció al personal médico del centro de salud y a Andy de León Valenzuela por la atención brindada a Tejada durante su recuperación.

"Seguimos alzando nuestras oraciones por Iván, por su familia, y les pido a todos elevar sus oraciones para que Dios siga obrando sobre él y su familia", expresó la artista.

En el mensaje, Quezada también destacó la relación personal que mantiene con el coreógrafo, a quien describió como una figura cercana dentro de su entorno familiar y profesional.

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De acuerdo con informaciones ofrecidas previamente por la Policía Nacional , Tejada resultó lesionado tras verse involucrado en un accidente de tránsito . El reporte indica que sufrió golpes y laceraciones en distintas partes del cuerpo.

, Tejada resultó lesionado tras verse involucrado en un . El reporte indica que sufrió en distintas partes del cuerpo. Hasta el momento, no se han ofrecido nuevos detalles sobre su evolución médica.