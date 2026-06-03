Sin Bandera se presentará en República Dominicana el 29 de agosto

Sin Bandera Leonel García y Noel Schajris se presentará en República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

El dúo Sin Bandera regresará a República Dominicana el próximo 29 de agosto para presentar un concierto en el Estadio de Softball del Centro Olímpico, como parte de su gira Escenas Tour.

La presentación estará a cargo de los cantautores Leonel García y Noel Schajris, quienes volverán a encontrarse con el público dominicano tras varios años de trayectoria conjunta en la música pop en español.

La gira toma su nombre de Escenas, el más reciente álbum de estudio del dúo, lanzado este año. El proyecto incluye nuevas composiciones y forma parte de una etapa reciente en la carrera artística de ambos intérpretes.

Durante el concierto, Sin Bandera también interpretará parte del repertorio que ha marcado su trayectoria, con temas como Entra en mi vida, Kilómetros, Que lloro, Mientes tan bien, Suelta mi mano, Sirena y De viaje.

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La presentación en Santo Domingo será producida por César Suárez Jr. y forma parte de la agenda internacional del grupo.

y forma parte de la del grupo. Las boletas para el concierto estarán disponibles a partir del 10 de junio a través de los puntos de venta autorizados.