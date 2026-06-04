David Bisbal llegará a República Dominicana en octubre con su nuevo tour

David Bisbal también anunció el lanzamiento de su nueva producción compuesta por 10 canciones. ( FUENTE EXTERNA )

El cantante español David Bisbal regresa a República Dominicana con su "Tour Eternos 2026", el sábado 24 de octubre de 2026 en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

El espectáculo marca su regreso de lleno a los escenarios y una nueva etapa en su carrera artística. El show será producido por César Suárez Pizano.

"Una noche única para disfrutar de sus nuevos temas y volver a cantar éxitos inolvidables como Ave María, Bulería y Dígale, en una producción creada para emocionar de principio a fin", indicó la cuenta de la productora local.

Previamente, Bisbal envió un video al público criollo manifestando su emoción de volver a cantar en esta tierra luego de varios años.

"Que tal amigos de Santo Domingo, un beso muy fuerte. El 24 de octubre volveré de nuevo a RD con todos ustedes cantando en un concierto espectacular. Os quiero mucho, vuestro amigo, David Bisbal", expresó.

Precio de boletas

Las boletas se encuentran a la venta en Uepa Tickets, CCN Servicios y la boletería del Teatro Nacional a un costo de RD$10,000, Platea (fila P hasta BB), Platea (fila A hasta O) RD$12,000 y Platea centro RD$13,510.

Desde ya los fanáticos locales que lo siguen desde hace dos décadas lo esperan con ansias.

El “Tour Eternos 2026” recorrerá importantes ciudades de América y el Caribe en plazas como Puerto Rico, México, y Estados Unidos. A la par también anunció el lanzamiento de su próximo álbum de estudio, “Eternos”, previsto para el 2 de octubre de 2026.

La producción estará compuesta por 10 canciones donde rinde homenaje a las grandes voces románticas mientras incorpora sonidos contemporáneos.

Otra novedad es que será uno de los jueces en la versión del programa Operación Triunfo en la televisión en Estados Unidos, 25 años después de que él mismo conquistara al público en la primera edición de Operación Triunfo en España, informó la cadena Telemundo en un comunicado.

"Volver al universo de Operación Triunfo después de tantos años tiene un significado muy especial para mí, porque fue el lugar donde comenzó mi carrera y cambió mi vida para siempre", dijo el intérprete.

Los mayores éxitos de la carrera de David Bisbal incluyen himnos del pop latino como "Ave María", "Bulería", "Dígale" y "Mi Princesa". Desde su salto a la fama, el artista español ha acumulado decenas de discos de oro y platino gracias a su estilo que fusiona el pop con raíces flamencas y ritmos urbanos.