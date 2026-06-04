Por años, el destino de Cabarete, en la costa norte de la República Dominicana ha sido un refugio bohemio y aventurero, pionero en el windsurf y el kitesurf. Pero la ciudad necesitaba eventos capaces de inyectarle una nueva energía cultural y artística.

Por eso el Cabarete Jazz Festival dio esta bocanada de aire fresco en su primera edición en 2025. Luego del éxito de su debut, r egresa este sábado 6 de junio de 2026, y promete ser una experiencia donde la música, la naturaleza y la identidad del destino sean protagonistas.

La cartelera de esta nueva entrega contará con las presentaciones de Alfredo Rodríguez, Cimafunk, Los Amigos Invisibles, GIA FU, iLe y Sandy Gabriel, quienes recorrerán la historia del jazz con sus conocidos repertorios.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/05/sandy-gabriel-festival-de-jazz-en-cabarete-2026-todo-lo-que-necesitas-saber-f0131ae4-focus-003-049-896-504-cf160e7c.jpg Sandy Gabriel será uno de los protagonistas del Cabarete Jazz Festival. (FUENTE EXTERNA)

Tendrá lugar en el campo de golf del Cabarete Country Club, entre Cabarete y Playa Encuentro, al lado de Costa Azul, y los visitantes podrán disfrutar de cultura, gastronomía, desarrollo inmobiliario, deportes acuáticos y lujo natural frente al mar.

El empresario Leonardo Wehe, fundador del festival, conversó con Diario Libre sobre esta edición y cómo recibe Cabarete esta propuesta, resaltando que "Cabarete está renaciendo y el Jazz Festival es parte de esa transformación ".

DL: ¿Qué puede esperar el público de esta nueva edición del Cabarete Jazz Festival?

Leonardo Wehe: Tenemos un lineup internacional de primera categoría con Los Amigos Invisibles, Sandy Gabriel, Alfredo Rodríguez, Cimafunk, GIA FU. A partir de las 5:00 de la tarde se abrirán las puertas de este festival al aire libre, organizado junto a Mishu, una de las mejores productoras del país y responsable de eventos como Isle of Light.

Las entradas están disponibles en cabaretejazz.com, donde también pueden encontrar toda la información del evento. Además, podrán adquirirse en la puerta el día del festival.

DL: ¿Cómo surge este proyecto y qué los motivó a crear el festival?

Esta es la segunda edición del festival. Soy empresario turístico y desarrollo proyectos hoteleros y residenciales en playa Cabarete. Hace cuatro años comencé a trabajar en la zona y me di cuenta de que, para muchos dominicanos, Cabarete era un destino asociado a la nostalgia de hace 15 o 20 años.

Sin embargo, Cabarete está viviendo un renacimiento. Están ocurriendo cosas muy interesantes y entendí que el desarrollo de un destino no depende únicamente de hoteles o edificios. También necesita una oferta cultural sólida y eventos de primer nivel.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/05/8b97c21c-4e42-4497-bb79-442291a2b6f2-328d8788.jpg Leonardo Wehe decidió apostar y radicarse en Cabarete, Puerto Plata. (JUAN GUIO)

El año pasado realizamos la primera edición del Cabarete Jazz Festival y fue un éxito. Se convirtió en una de las celebraciones más importantes de la Costa Norte. Como todo emprendedor, cuando algo sale bien, uno quiere hacerlo aún mejor. Por eso regresamos en 2026 con un cartel más ambicioso, un recinto más amplio y muchas mejoras aprendidas de la experiencia anterior.

DL: ¿Había tenido experiencia previa produciendo eventos de esta magnitud?

No vengo de la industria de los festivales. Mi experiencia está en el sector turístico e inmobiliario. Por eso una de las claves ha sido rodearme de expertos. Nuestra alianza con Mishu ha sido fundamental.

Un festival de música es una operación compleja que requiere coordinación logística, planificación y una ejecución impecable durante cada minuto del evento. Gracias al trabajo conjunto hemos logrado construir un festival con estándares internacionales.

Hoy puedo decir que el Cabarete Jazz Festival no tiene nada que envidiarle a festivales al aire libre de Estados Unidos, México o cualquier otro país. Mi compromiso es que este proyecto siga creciendo y que dentro de veinte años estemos celebrando la edición número 22.

DL: ¿A qué público está dirigido el festival?

A una mezcla muy especial de público local, dominicano e internacional. Cabarete tiene una identidad única. Es un destino marcado por el surf, los deportes acuáticos y un estilo de vida relajado y bohemio.

Aquí conviven residentes de distintas partes del mundo con dominicanos que buscan una alternativa a otros polos turísticos tradicionales. Esa diversidad se refleja en el festival. Es una experiencia relajada, libre y auténtica, muy conectada con la esencia de Cabarete.

Este año, además, contamos con Copa Airlines como aliado comercial, con vuelos directos hacia Puerto Plata y Santiago, lo que facilitará la llegada de visitantes internacionales.

DL: ¿Es un empresario argentino que vive en República Dominicana. Qué lo trajo a Cabarete?

Soy un deportista extremo desde joven. Cabarete posee algunas de las mejores condiciones del mundo para practicar deportes acuáticos. Tiene viento constante para el kitesurf y olas excepcionales para el surf.

He viajado por destinos como Hawái, México y Brasil, y puedo afirmar que Cabarete es único. Durante la pandemia me quedé viviendo allí y fue entonces cuando identifiqué una oportunidad para impulsar el destino y posicionarlo al nivel de otros referentes internacionales.

La Costa Norte atravesó años de abandono, pero las condiciones naturales nunca desaparecieron. Gracias a los deportes acuáticos, Cabarete logró mantener viva su esencia. Hoy estamos viendo cómo ese potencial vuelve a florecer.

DL: ¿Qué proyectos desarrolla actualmente en la zona?

Nuestra empresa está impulsando varios proyectos importantes. Entre ellos están el Hotel Villa Taina, Edén Cabarete.

También adquirimos el antiguo Cabarete Country Club, un campo de golf que permaneció abandonado durante décadas y que ahora será transformado. Precisamente allí se celebrará el festival.

Además, hemos abierto nuevos restaurantes y seguimos desarrollando iniciativas que contribuyen al crecimiento integral del destino.

DL: ¿Qué experiencia encontrará quien visite Cabarete?

Cabarete es un pueblo costero donde prácticamente todo ocurre frente al mar. Los visitantes pueden recorrer la playa caminando, disfrutar de restaurantes, bares y actividades al aire libre.

Personalmente recomiendo Serenade, nuestro restaurante frente al mar, y Mi Bodegón, un restaurante inspirado en la tradición gastronómica de Buenos Aires.

También pueden practicar surf, kitesurf, windsurf o e-foil a través de nuestras escuelas y centros especializados.

DL: ¿Qué ofrecerá el festival más allá de la música?

Será una experiencia completa. El recinto contará con propuestas gastronómicas, activaciones de marcas, espacios de entretenimiento y muchas sorpresas.

Estamos trabajando junto a organizaciones locales como Bachata Academy, una fundación que forma niños y jóvenes en música y baile. Ellos tendrán participación en el escenario principal. Queremos que el festival sea una celebración de la cultura, la música y la comunidad.

Nos encanta el jazz y mantenemos un compromiso con su legado, pero también entendemos que un festival moderno debe dialogar con otros géneros y públicos. Por eso presentamos una propuesta diversa que combina artistas de jazz con exponentes de otros ritmos contemporáneos.

Las entradas están disponibles en cabaretejazz.com y también podrán adquirirse en la boletería el día del evento.

El venue estará ubicado entre Cabarete y Playa Encuentro, al lado de Costa Azul, con acceso señalizado desde la carretera principal.