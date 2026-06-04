La música dominicana suma un nuevo capítulo de encuentro entre generaciones con el estreno del teaser del video oficial de "Ay! San Miguel", una esperada colaboración entre Romeo Santos y Prince Royce junto a una estrella de la música típica dominicana, Fefita la Grande.

El video oficial estará disponible desde mañana viernes a las 10:00 de la mañana (ET) en las plataformas digitales de ambos artistas.

El audiovisual adquiere un significado especial gracias a la participación de Fefita la Grande, ícono del merengue típico y una de las figuras más influyentes de la cultura popular dominicana.

Su presencia aporta autenticidad y simbolismo a una producción que conecta la tradición musical del país con el alcance global de la bachata contemporánea.

Homenaje musical

La unión de Romeo Santos, Prince Royce y Fefita la Grande representa un homenaje a las raíces dominicanas y al legado de los ritmos que han definido la identidad cultural de varias generaciones.

El proyecto reúne el talento de tres artistas que, desde diferentes escenarios y estilos, han contribuido a proyectar la música dominicana más allá de sus fronteras.

Con "Ay! San Miguel", los intérpretes celebran la riqueza de las expresiones populares del país y refuerzan el vínculo entre tradición e innovación, en una propuesta que promete captar la atención de los seguidores de la bachata y del merengue típico por igual.

El estreno del video llega acompañado de gran expectativa, como vemos en este adelanto, entre los fanáticos, que esperan ver reflejada en pantalla la química artística de dos de las voces más influyentes de la bachata junto a una leyenda viva de la música dominicana.