Shakira confiesa a los 30 años de carrera: "Apenas estoy empezando"

Shakira atraviesa un momento especialmente exitoso con más de 95 millones de discos vendidos en todo el mundo. ( RUVEN AFANADOR / PEOPLE )

Tres décadas después de iniciar una carrera que la convertiría en una de las artistas latinas más influyentes de todos los tiempos, Shakira asegura que aún siente que tiene mucho por conquistar.

Lejos de hablar desde la comodidad de los récords alcanzados, la cantante colombiana afirma que vive una de las etapas más significativas de su vida, tanto en lo profesional como en lo personal.

En una entrevista exclusiva concedida a la revista People, la intérprete de Hips Don´t Lie y Waka Waka reflexionó sobre los desafíos que ha enfrentado en los últimos años, el aprendizaje que le han dejado y la forma en que esas experiencias han fortalecido su visión de futuro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/04/photo-oct-22-2023-1-34-40-pm-52a0ed12.jpg Shakira fotografiada para la revista People. (RUVEN AFANADOR / PEOPLE)

"He tenido que luchar realmente por mis sueños", confesó la artista a la publicación, mientras continúa recorriendo escenarios con su gira Las mujeres ya no lloran, la más ambiciosa de su carrera.

La barranquillera atraviesa un momento especialmente exitoso. Con más de 95 millones de discos vendidos en todo el mundo, continúa ampliando un legado que abrió puertas a nuevas generaciones de artistas latinos. Sin embargo, lejos de mirar hacia atrás, prefiere concentrarse en lo que viene. "Apenas estoy empezando", aseguró.

La resiliencia como bandera

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/04/photo-oct-22-2023-2-12-53-pm-13eb2036.jpg Shakira co-encabezará el primer show de medio tiempo de la final del Mundial de Fútbol 2026. (RUVEN AFANADOR / PEOPLE)

A lo largo de la conversación con People, Shakira destacó que cada experiencia, incluso las más difíciles, ha dejado una enseñanza valiosa. Esa filosofía se ha convertido en una de las bases de esta nueva etapa artística y personal.

"Detrás de cada experiencia en la vida, siempre hay una lección, y debemos estar agradecidos por todas esas enseñanzas", expresó.

Ese mensaje también ha quedado reflejado en muchas de las canciones que han acompañado su reciente renacimiento profesional. Para la artista, las adversidades no solo transforman, sino que también fortalecen.

"Lo que te rompió una vez te hizo fuerte", afirmó, una frase que resume gran parte de la narrativa que ha construido en los últimos años.

Música con propósito

Más allá de los escenarios, Shakira continúa impulsando causas vinculadas a la educación infantil, una misión que ha acompañado gran parte de su trayectoria.

Según reveló a People, el 100 % de las regalías de "Dai Dai", el sencillo oficial del Mundial 2026 que interpreta junto a Burna Boy, será destinado al Fondo de Educación Global de Ciudadanos de la FIFA, iniciativa que busca ampliar el acceso de niños y jóvenes a la educación y al deporte.

"Es un mensaje para cada niño al que le han dicho que su sueño es demasiado grande", explicó. "Y para recordarnos que cada campeón comenzó como un niño que quizás pasó por dificultades, pero hubo alguien que creyó en ellos".

Para la cantante, el impacto de la música puede ir más allá del entretenimiento cuando se convierte en una herramienta capaz de generar oportunidades para las nuevas generaciones.

Un Mundial para unir al mundo

Otro de los hitos que marcarán este capítulo de su carrera será su participación en el primer espectáculo de medio tiempo de una final de la Copa Mundial de la FIFA.

El próximo 19 de julio, Shakira compartirá escenario con Madonna y BTS en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, en una presentación histórica para el torneo.

Aunque todavía trabaja en los detalles del espectáculo, adelantó a la revista que espera que el evento transmita un mensaje de unidad en un momento complejo para el mundo.

"Cada Mundial es realmente mágico, y creo que este se tratará de unir a las personas en este momento tan sensible, social y políticamente", señaló.

A sus 30 años de trayectoria, Shakira sigue acumulando logros que pocos artistas alcanzan. Sin embargo, más allá de los récords, parece estar enfocada en algo distinto: demostrar que siempre es posible reinventarse, seguir creciendo y convertir las dificultades en nuevas oportunidades.