Equipo de Dalvin La Melodía se disculpa y anuncia retorno a las fiestas patronales

Dalvin La Melodía continuará participando en fiestas patronales y actividades populares, según informó su equipo mediante un comunicado difundido por su representante, Suena la Mikey. ( FUENTE EXTERNA )

El equipo de trabajo del bachatero Dalvin La Melodía informó que continuará presentándose en fiestas patronales y actividades populares en distintas comunidades del país, según un comunicado difundido este jueves por su representante, Suena la Mikey.

En el documento, la dirección del proyecto ofreció disculpas al público por la situación generada en los últimos días y señaló que una información interna relacionada con el manejo y la logística de la agrupación fue interpretada de una manera que afectó la percepción de seguidores y público en general.

“Reconocemos que el público es el que manda y que nos debemos enteramente a ustedes”, expresa el comunicado, en el que también se afirma que nunca existió la intención de afectar la relación construida con quienes respaldan la carrera del artista.

La comunicación indica que, tras escuchar las opiniones y peticiones de sus seguidores, se tomó la decisión de mantener las presentaciones en fiestas patronales que se celebran en diferentes localidades del país.

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El equipo de Dalvin La Melodía agradeció además la comprensión y las reacciones recibidas tras la controversia, al considerar que estas contribuyen a fortalecer el proyecto artístico.

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La declaración fue emitida por Suena la Mikey en representación de la dirección y el equipo de trabajo del intérprete.

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