Ya está disponible "Ay! San Miguel", el video oficial del éxito de Romeo Santos y Prince Royce

Romeo Santos y Prince Royce han estrenado el video oficial de "Ay! San Miguel", una producción que exalta la cultura y la identidad nacional. ( FUENTE EXTERNA )

La espera terminó. Romeo Santos y Prince Royce estrenaron este viernes el video oficial de "Ay! San Miguel", una colaboración que cobra un significado especial con la participación de Fefita la Grande, leyenda viviente del merengue típico dominicano.

Disponible en las plataformas digitales de ambos artistas, el audiovisual presenta una celebración de la identidad dominicana, fusionando la proyección internacional de la bachata con la tradición y autenticidad de la música típica.

El lanzamiento había generado gran expectativa entre los seguidores de los intérpretes desde que fue anunciado en redes sociales. Sin embargo, la presencia de Fefita la Grande se convirtió en uno de los elementos más comentados del proyecto, al representar un puente entre distintas generaciones y estilos musicales que forman parte del patrimonio cultural del país.

A través de imágenes cargadas de simbolismo, tradición y orgullo nacional, el video resalta elementos característicos de la cultura dominicana y reafirma el valor de sus expresiones musicales como parte fundamental de la identidad del país.

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La unión de Romeo Santos, Prince Royce y Fefita la Grande trasciende la simple colaboración artística. Se trata de un encuentro entre tres figuras que han dejado huellas importantes en la música dominicana y que, desde escenarios distintos, han contribuido a llevar sus ritmos a audiencias de todo el mundo.