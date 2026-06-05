La Ross María da la cara ante la justicia y su defensa afirma que "la verdad prevalecerá"

La artista urbana dominicana La Ross María en una imagen de archivo; la cantante (ahora cristiana) mantiene una postura de colaboración absoluta ante el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para esclarecer su situación legal. ( FUENTE EXTERNA )

El equipo jurídico de la exponente de la música urbana dominicana, Rosa María Pineda Aguasvivas, conocida artísticamente como La Ross María, emitió un comunicado oficial con el objetivo de esclarecer el estatus judicial de la artista y precisar los detalles detrás de su reciente comparecencia voluntaria ante las autoridades correspondientes.

Los representantes de la intérprete informaron que asistieron por voluntad propia ante el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Con esta acción, la defensa busca dejar constancia "de la firme intención de su representada de colaborar plenamente con el proceso penal en curso, apostando por el respeto institucional y la transparencia en cada etapa del procedimiento".

Justificación ante la declaración de rebeldía

Uno de los puntos centrales del comunicado legal se enfocó en aclarar la declaración de rebeldía que el tribunal había emitido previamente en contra de la exponente urbana.

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Los abogados enfatizaron de manera enérgica que dicha medida no se produjo por un intento de evasión de la justicia, obstrucción o desacato voluntario por parte de la cantante.

El equipo legal argumentó que el dictamen se debió estrictamente a un fallo de carácter administrativo en las notificaciones del proceso.

"La misma se produjo debido a que las notificaciones fueron realizadas en una dirección que ya no correspondía a la residencia actual de nuestra representada, razón por la cual nunca tuvo conocimiento efectivo de las citaciones y vistas fijadas por el tribunal".

Al no haber recibido las alertas judiciales en su domicilio vigente, la artista se encontraba completamente ajena a los plazos y fechas que requería el órgano juzgador. Tras subsanar el error y tomar conocimiento de la situación, su cuerpo de defensa procedió de inmediato a presentarse formalmente ante el juzgado.

Finalmente, el equipo legal de La Ross María reiteró que continuarán utilizando todas las herramientas dentro del marco legal para ejercer un derecho de defensa robusto, manifestando una absoluta y total confianza en que los tribunales dominicanos esclarecerán los hechos con apego estricto a la verdad.