Transfusión lanza su nuevo sencillo "Noche de Leyenda"

Transfusión está conformada por Héctor Aníbal Estrella en la voz líder, Rigoberto Zapata en el bajo y la dirección musical, Alfio Lora en los teclados y Jean Pimentel en la batería. ( FUENTE EXTERNA )

La banda dominicana Transfusión publicó este jueves 4 de junio su nuevo sencillo titulado "Noche de Leyenda", el cual ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales de música.

Este lanzamiento da continuidad a la actividad reciente del grupo, que hace unos meses presentó el tema "Vamo´ a Fluir" y en el pasado mes de abril realizó una presentación en el Hard Rock Café Santo Domingo junto al cantautor Pavel Núñez.

La alineación actual de la agrupación musical está conformada por Héctor Aníbal Estrella en la voz líder, Rigoberto Zapata en el bajo y la dirección musical, Alfio Lora en los teclados y Jean Pimentel en la batería.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/05/633cf496-75e3-4576-9f2c-84fa31dff888-938806cb.jpg Héctor Aníbal Estrella en la voz líder, Rigoberto Zapata en el bajo y la dirección musical, Alfio Lora en los teclados y Jean Pimentel en la batería, son los integrantes de Transfusión.

"Noche de Leyenda" está estructurada sobre la base de reggae que caracteriza la trayectoria de la banda, combinada en esta ocasión con elementos de la música electrónica. La temática de las letras aborda historias nocturnas de celebración y experiencias de libertad.

La autoría del corte musical corresponde a José Alejandro Bordas, quien previamente ha escrito composiciones para el grupo como "Mujer Mujer" y "Yo Me Doy". Para este tema, Bordas compartió los créditos de composición con los creadores Beisik y Luis Miguel Durán.

Por su parte, la producción musical fue realizada por el tecladista Alfio Lora, contando con la coproducción del baterista Jean Pimentel.

Innovación visual

El lanzamiento del sencillo viene acompañado de un videoclip que fue realizado por Ambiorix Martínez.

La pieza audiovisual se caracteriza por haber sido desarrollada mediante herramientas de inteligencia artificial, recreando de forma digital entornos de baile y celebración para complementar la propuesta sonora del tema.