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On The Road
On The Road

On The Road lleva la bossa nova a Casa de Teatro

El concierto incluirá temas emblemáticos de la música brasileña y la participación especial de Otoniel "Oto" Nicolás

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    On The Road lleva la bossa nova a Casa de Teatro
    La agrupación dominicana On The Road recorrerá grandes temas de la bossa nova esta noche en Casa de Teatro. (FUENTE EXTERNA)

    La agrupación On The Road propone la noche de este viernes una velada que recorrerá algunos de los grandes clásicos de la música brasileña y latinoamericana en el ambiente íntimo de Casa de Teatro.

    Llegan con un repertorio renovado que incluye temas como Eu Sei que Vou Te Amar, Anos Dourados, Samba de Verão, Aquarela do Brasil, Muito à Vontade y Minha Saudade, entre otras composiciones que evocan la calidez y la nostalgia de la bossa nova y la samba.

    Invitado especial

    La noche tendrá además un ingrediente especial: la participación del reconocido percusionista Otoniel "Oto" Nicolás, cuya versatilidad y trayectoria aportarán nuevos matices a cada interpretación, junto a la vocalista Antonia Chabebe, el guitarrista José Dingo Molina, el saxofonista José Montano, el baterista Aarón Taveras y el pianista Max Nicolás.

    On The Road, que nació en Santo Domingo en tertulias musicales entre amigos, ofrece actualmente un repertorio cuidadosamente seleccionado que recorre grandes clásicos de géneros como la bossa nova, la samba, el jazz clásico y los boleros, siempre con un sello elegante y relajado que invita a disfrutar sin prisa.

    • Lugar: Casa de Teatro, viernes 5 de junio, 9:00 p.m.
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