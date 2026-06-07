Dua Lipa y Callum Turner convierten Sicilia en el escenario de su segunda boda

Dua Lipa y Callum Turner han celebrado su segunda boda en Sicilia con varias fiestas, conciertos y un entorno de lujo, en Sicilia. ( FUENTE EXTERNA )

Apenas una semana después de darse el "sí, quiero" en una ceremonia civil en Londres, Dua Lipa y Callum Turner decidieron que una boda no era suficiente.

La pareja viajó a Sicilia para celebrar un segundo enlace por todo lo alto, transformando algunos de los rincones más emblemáticos de Palermo en el escenario de una auténtica película romántica.

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Durante tres días, la música, la moda y el glamour se dieron cita en una celebración que, según la prensa internacional, habría superado el millón y medio de dólares y que ya es considerada una de las bodas más comentadas del año.

En medio del despliegue de glamour que marcó el inicio de las celebraciones, hubo un detalle que no pasó desapercibido: el vestido elegido por Dua Lipa para la primera jornada de festejos.

La cantante británica apostó por una creación de Bottega Veneta que rápidamente se convirtió en una de las imágenes más comentadas del fin de semana.

Lejos de los diseños nupciales más tradicionales, la artista lució un elegante vestido color marfil de silueta sirena, con un pronunciado escote y espalda descubierta. El tejido texturizado aportó sofisticación y carácter a la pieza sin necesidad de excesivos adornos.

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La artista completó el look con una cartera blanca decorada con plumas, joyas brillantes y un reloj Bulgari, mientras que llevó el cabello suelto, lacio y con raya al medio, una elección sencilla que permitió que el vestido se convirtiera en el verdadero protagonista.

Cuento de hadas con acento siciliano

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El corazón de la celebración fue Villa Valguarnera, una majestuosa residencia barroca del siglo XVIII situada en Bagheria, a las afueras de Palermo.

Conocida como el "pequeño Versalles" de Sicilia, la histórica propiedad ofreció el escenario perfecto para que la cantante británico-albanesa y el actor británico renovaran sus votos rodeados de familiares y amigos.

El ambiente evocaba la clásica Dolce Vita italiana: jardines históricos, palacios aristocráticos, hoteles de lujo y una producción diseñada hasta el más mínimo detalle.

Pero hubo un momento que eclipsó cualquier otro. Elton John apareció para interpretar en directo Your Song, dedicándosela a los recién casados mientras sonaba el piano en uno de los rincones más especiales de la villa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/07/screen-shot-2026-06-07-at-52145-pm-64b501e5.png Dua Lipa y Elton Jhon mientras grababan la nueva versión de la canción Cold Heart. (FUENTE EXTERNA)

La actuación se convirtió en uno de los grandes recuerdos de la noche y en uno de los momentos más compartidos de la celebración.

Una fiesta para amantes de la música y la moda

La lista de invitados parecía la alfombra roja de una gran gala internacional. Entre los asistentes estuvieron Donatella Versace, Joe Alwyn, Charli XCX y su esposo George Daniel, Olivia Dean, Kevin Parker, Mark Ronson y varios amigos cercanos de la pareja.

La música tampoco se detuvo después de la ceremonia. Los DJ Carl Cox, Martin Garrix, David Guetta y Peggy Gou fueron los encargados de mantener la fiesta hasta altas horas de la noche.

El menú estuvo a cargo del chef siciliano Tony Lo Coco, quien apostó por una propuesta que rindió homenaje a la gastronomía local con especialidades tradicionales y algunos de los postres más emblemáticos de la isla, como los cannoli y las cassatas.

El detalle más romántico de la celebración

Aunque el lujo fue protagonista, uno de los elementos más comentados de la celebración fue un enorme escenario en forma de biblioteca.

No se trató de un simple elemento decorativo. Era un homenaje a la historia de amor de la pareja y al momento en que descubrieron que ambos estaban leyendo la misma novela: Trust, del escritor Hernán Díaz.

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En aquel entonces, Callum Turner bromeó diciendo que ya estaban "en la misma página", una anécdota que terminó convirtiéndose en uno de los símbolos de su relación y ahora también de su boda.

Las celebraciones comenzaron un día antes con exclusivas recepciones en algunos de los espacios históricos más importantes de Palermo, incluyendo la Galleria d'Arte Moderna y el Palazzo Gangi, famoso por haber servido como escenario para la icónica escena del baile de El Gatopardo.

Las plazas del centro histórico fueron transformadas con luces, coches clásicos y música swing, creando una atmósfera cinematográfica que atrajo la atención de residentes y visitantes.

No sorprende que la prensa británica ya haya bautizado a Dua Lipa como "la princesa de Palermo".

Lo que comenzó con una discreta ceremonia en Londres terminó convirtiéndose en un espectáculo mediterráneo donde la música, el arte, la gastronomía y el romance se combinaron para dar forma a una celebración que difícilmente pasará desapercibida.

Si algo quedó claro durante este fin de semana en Sicilia es que Dua Lipa y Callum Turner no solo organizaron una boda: crearon una experiencia digna de una producción de Hollywood, con el Mediterráneo como telón de fondo y una banda sonora que incluyó, nada menos, que a Elton John.