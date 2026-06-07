Premios El Galardón 2026 reconoce la excelencia de la música y la comunicación cristiana

Premios El Galardón 2026 reúne y premia a las voces más influyentes de la comunidad cristiana. ( FUENTE EXTERNA )

Los Premios El Galardón Internacional 2026 reconocieron a las figuras más destacadas de la música, la comunicación y las artes cristianas de República Dominicana e Hispanoamérica.

La producción del evento celebrado en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua estuvo a cargo de su fundador, Danny Ramírez, quien reafirmó el compromiso de la premiación con la promoción de la excelencia, la fe y los valores cristianos.

La gala contó con la participación de Alexis Rodríguez, director ejecutivo de la Academia Cristiana de Comunicadores, Radiodifusores, Agencias y Artistas (ACCRA), así como de Milcíades Franjul Pimentel, enlace de las iglesias evangélicas ante el Poder Ejecutivo, junto a otras destacadas personalidades de los ámbitos gubernamental, comunitario, artístico y ministerial que se dieron cita en la denominada "Gran Fiesta del Talento y el Arte Cristiano".

Durante sus palabras, Ramírez expresó su gratitud por la trayectoria alcanzada por la premiación: "Damos gracias a Dios por permitirnos llegar a estos 16 años reconociendo el talento, la dedicación y el ministerio de artistas, comunicadores y servidores que han decidido utilizar sus dones para glorificar Su nombre y llevar esperanza a las naciones".

Ganadores

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/img-20260608-wa0010-f4ce602a.jpg El evento premio las categorías música y comunicación.

Entre los principales ganadores nacionales destacaron Denicher Pol como Cantante Masculino del Año, Matty Martínez como Cantante Femenina, Raysa Díaz con la Canción del Año por Hay una Palabra, y Tribu de Leví, ganadores de Álbum Musical por Himnos Vol. I. En el ámbito urbano sobresalieron Carlito Código, Hennessy y Propiedad de Dios.

A nivel internacional fueron reconocidos: Edu Torres (Cantante Masculino), Marizí Martínez (Cantante Femenina), Jay Kalyl (Masculino Música Urbana) , Lizzy Parra (Femenina Música Urbana) y Stephanie Calvinisti, como Comunicadora Internacional del Año.

La máxima distinción de la noche, el Supremo Galardón, fue otorgada a Omayra Álvarez por su extraordinario aporte al fortalecimiento de los valores cristianos.

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Asimismo, recibieron homenajes especiales figuras como Lilly Goodman por sus 25 años de trayectoria ministerial, Jorge Valette como pionero de la música urbana cristiana en Puerto Rico y DJ Avana como pionero del género en República Dominicana.