Premios El Galardón 2026 reconoce la excelencia de la música y la comunicación cristiana
La décima sexta edición de la premiación reunió a artistas, comunicadores y líderes cristianos
Los Premios El Galardón Internacional 2026 reconocieron a las figuras más destacadas de la música, la comunicación y las artes cristianas de República Dominicana e Hispanoamérica.
La producción del evento celebrado en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua estuvo a cargo de su fundador, Danny Ramírez, quien reafirmó el compromiso de la premiación con la promoción de la excelencia, la fe y los valores cristianos.
La gala contó con la participación de Alexis Rodríguez, director ejecutivo de la Academia Cristiana de Comunicadores, Radiodifusores, Agencias y Artistas (ACCRA), así como de Milcíades Franjul Pimentel, enlace de las iglesias evangélicas ante el Poder Ejecutivo, junto a otras destacadas personalidades de los ámbitos gubernamental, comunitario, artístico y ministerial que se dieron cita en la denominada "Gran Fiesta del Talento y el Arte Cristiano".
Durante sus palabras, Ramírez expresó su gratitud por la trayectoria alcanzada por la premiación: "Damos gracias a Dios por permitirnos llegar a estos 16 años reconociendo el talento, la dedicación y el ministerio de artistas, comunicadores y servidores que han decidido utilizar sus dones para glorificar Su nombre y llevar esperanza a las naciones".
Ganadores
Entre los principales ganadores nacionales destacaron Denicher Pol como Cantante Masculino del Año, Matty Martínez como Cantante Femenina, Raysa Díaz con la Canción del Año por Hay una Palabra, y Tribu de Leví, ganadores de Álbum Musical por Himnos Vol. I. En el ámbito urbano sobresalieron Carlito Código, Hennessy y Propiedad de Dios.
A nivel internacional fueron reconocidos: Edu Torres (Cantante Masculino), Marizí Martínez (Cantante Femenina), Jay Kalyl (Masculino Música Urbana) , Lizzy Parra (Femenina Música Urbana) y Stephanie Calvinisti, como Comunicadora Internacional del Año.
La máxima distinción de la noche, el Supremo Galardón, fue otorgada a Omayra Álvarez por su extraordinario aporte al fortalecimiento de los valores cristianos.
Asimismo, recibieron homenajes especiales figuras como Lilly Goodman por sus 25 años de trayectoria ministerial, Jorge Valette como pionero de la música urbana cristiana en Puerto Rico y DJ Avana como pionero del género en República Dominicana.