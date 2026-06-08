Gabby Arias presenta "En qué fallé", su colaboración con Alex Bueno

Gabby Arias, Darys Contreras y Alex Bueno durante el proceso de la grabación del tema. ( SUMINISTRADA )

El merenguero Gabby Arias acaba de estrenar su más reciente corte musical en En qué fallé, colaboración por primera vez con el artista Alex Bueno, uno de los cantantes más completos de la República Dominicana.

Esta colaboración con Alex se dio gracias a Ramón Azua y Yordy Torres, mánager del intérprete de Colegiala, quienes hicieron los aprestos para que este junte se llevara a cabo y cuando El Mayimbito escuchó el tema le dio el sí´, lo que se convirtió en una gran alegría para Gabby.

“Cuando le presenté el tema a Alex Bueno a él le gusto y enseguida decidimos grabarlo. Es uno de los conceptos en el merengue que ya muy pocos lo hacen. La temática del mismo es que, en la canción yo le hablo y Alex me responde, y creo que es un merengue que va a llegar lejos, porque está muy bien producido”, dijo Gabby.

El intérprete de Qué pasará mañana, Si supieras, Hay algo en ella, Te lo pido por favor Quiero hacerte el amor y otros merengues grabados con Cuco Valoy y Los Kenton, destacó que esta composición se trata de una historia en la que el artista viaja mucho por el mundo, complace en todo a su esposa, pero siempre la deja sola.

Al amigo más cercano ella le cuenta su sufrimiento, él trata de calmarla y al final pasa lo impensable.

“Con Alex siempre he tenido una buena relación, yo lo quiero mucho porque es una persona super sencilla, es un gran artista, con una capacidad como nadie la tiene para entrar a un estudio y grabar de manera tan rápida que se parece al personaje del comic Flash.

Agradeció que estando Alex enfrentando una situación de salud desde el pasado año, se haya tomado un momento para grabar este merengue con él, algo que no se paga con nada y por eso se siente más que agradecido con el intérprete de Corazón de madera, Paloma blanca, Quién te eriza el pelo, entre otros.

En qué fallé se trata de un merengue romántico de la autoría de Alexander Rodríguez con y arreglos de Darys Contreras, con mezcla Juanchi Tavares, masterización a cargo de Raúl Canela, ingeniero de sonido José Silias y grabado en Noe Cid Studio en Orlando Florida y Rapid Studio 440 en Nueva York.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/original-12c16167.png La portada del sencillo.

Otras canciones nuevas de Gabby

A final de 2024 Gabby estrenó su primer tema en solitario en esta nueva etapa de su carrera titulado Química perfecta, de la autoría de Nelson de la Olla, luego promocionó Baila, baila, el pasado año más adelante estrenó Cuerpo carnavalero, este último a principios de este año.

Uno de los merengues de esta nueva etapa con el que más se ha identificado es Hola Mamá, de la autoría de Alexander Rodríguez, un merengue en honor a todas las madres del mundo.

“Regresé para grabar merengue y darle nuestro ritmo a la nueva generación y a las que ya nos conocen. Estoy coqueteando con una bachata, un ritmo en el que no he incursionado, pero es de nosotros y vale la pena intentarlo", dijo

Agregó: "Estoy hablando con un bachatero muy famoso de la República Dominicana pero aún no puedo dar más detalles, hasta que esté grabada la canción. Se trata del mismo tema que grabé con Alex, pero esta vez en bachata”, precisó Gabby.

Además, tiene listo un tema que va a grabar con Sergio Vargas . Ya está compuesto y arreglado, solo falta que le pongamos las voces y luego a promoverlo en todo el país, por lo que está muy activo.

que va a grabar con . Ya está compuesto y arreglado, solo falta que le las voces y luego a promoverlo en todo el país, por lo que está activo. También estará presente en el concierto de los 50 años de Ramón Orlando, un evento que de seguro será un gran acontecimiento para los merengueros, esperando que se llené, al entender que el Maestro de lo merece tanto como el merengue.